Bolivianos “invadem” Epitaciolândia com mudança de horário de abertura da tranca

Redação do Acrenews

O governo autônomo municipal de Cobija, capital do território de Pando na fronteira com o Acre, decidiu a partir desta terça-feira, 6, mudar o horário permitido de entradas de brasileiros pela ligação fronteiriça de Brasileia, Epitaciolândia e Cobija.

Por meio de um comunicado, foi informado que diferente do que ocorria antes, onde era permitido a passagem durante o período da tarde, precisamente das 14 às 17 horas, ficou estabelecido um novo horário pelo período da manhã das 06:00 às 07:00 horas e das 16:00 às 18:00 horas do Brasil.

A mudança de horário provocou uma correria frenética daqui pra lá e de lá pra cá. Na tarde desta terça, quando abriu a tranca, um sem número de bolivianos invadiu Epitaciolandia. Todos com o mesmo objetivo: fazer feira nos mercados brasileiros. O dono do supermercado São Sebastião, Everton Soares, precisou de uma estratégia para organizar o atendimento, dado ao número de pessoas. “As autoridades estão equivocadas, meu irmão, com essas decisões. Aí da nisso que você está vendo”, criticou.

