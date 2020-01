Bolsonaro anuncia aumento de 12,84% para professores da educação básica

“O Presidente da República, Jair Bolsonaro e o ministro da Educação, Abraham Weintraub.

O Presidente da República, Jair Bolsonaro e o ministro da Educação, Abraham Weintraub.| Foto: Marcos Corrêa | PR

Acompanhado do presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Educação Abraham Weintraub confirmou que os professores da educação básica terão reajuste de 12,84% na remuneração. A medida representa ganho real, com aumento acima da inflação de 2019 (o IPCA fechou o ano em 4,31%). Aplicado o índice, o piso sobe dos R$ 2.557 para R$ 2.886. Weintraub participou da costumeira live transmitida pelo presidente da República às quintas-feiras em seu Facebook, e destacou que que o piso nacional é o “salário de referência, na maior parte dos estados e municípios ele reajusta toda a cadeia”. Em meio ao anúncio, Jair Bolsonaro criticou governadores, “em especial do Nordeste”, que teriam solicitado que o reajuste fosse vetado para redirecionar os recursos para outras áreas.”

