Bolsonaro envia mais de R$ 296 mil em equipamentos Policiais ao Acre

Para reforçar as ações de segurança na região da fronteira com o Peru, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) recebeu neste domingo, 21, da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) materiais e equipamentos de proteção e controle de distúrbio civil. Os materiais totalizam o valor de R$ 296.824,76 e serão utilizados pela tropa de choque da Polícia Militar.

Materiais totalizam o valor de R$ 296.824,76 e serão utilizados pela tropa de choque da Polícia Militar. Foto: Sejusp/AC

Os materiais foram solicitados pela Sejusp e doados pela Secretaria Nacional, por meio do Departamento da Força Nacional de Segurança Pública (DFNSP). Entre os 1.464 itens doados, estão luvas táticas antichamas, máscaras contra gases e protetores.

Os secretários titular e adjunto de Justiça e Segurança Pública, Paulo Cézar Santos e Maurício Pinheiro, receberam o material no aeroporto de Rio Branco e a logística de entrega em Assis Brasil foi feita com auxílio do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar.

O secretário Paulo Cézar Santos ressaltou a parceria entre os governos estadual e federal, no sentido de buscar fortalecer a segurança da fronteira, atentando para a problemática da crise humanitária instalada na região. “Esse material fortalece ainda mais o trabalho dos nossos policiais. Com as ferramentas à disposição, esses profissionais estão preparados para atuar em qualquer situação”, afirmou.

O governador do Acre, Gladson Cameli, esteve no município de Assis Brasil, onde acompanhou a crise migratória na fronteira com o Peru, e reforçou que o Estado continuará prestando toda assistência humanitária aos estrangeiros. Na ocasião, dialogou com os imigrantes e escutou as principais demandas.

