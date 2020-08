Bolsonaro virá ao Acre em outubro para inauguração da ponte sobre o Rio Madeira

A inauguração tão esperada da obra da ponte sobre o Rio Madeira está programada para outubro, de acordo com informações repassadas pelo Governo do Estado do Acre.

O evento, que ainda não tem data definida, contará com a participação do presidente Jair Bolsonaro, que já confirmou presença, a convite do governador Gladson Cameli.

O que ainda falta para a obra ficar pronta é a conclusão de uma de suas cabeceiras.

A ponte, que começou a ser construída em 2014 e teve mais de R$ 130 milhões investidos, é um marco da ligação entre Acre e Rondônia pela BR-364, favorecendo as relações econômicas e de turismo.

Ainda não existe data definida para a inauguração durante o mês de outubro, é o que disse a porta-voz do governo, Mirla Miranda.

