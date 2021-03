Bombeiros conseguem salvar casa de perda total durante incêndio na BR 317

Os Bombeiros do 5° Batalhão no Alto Acre foram acionados para um incêndio que acontecia em residência localizada no km 06 da BR 317, sentido Epitaciolândia/Rio Branco, ramal do Linhão.

Graças ao excelente tempo resposta, a guarnição chegou rapidamente ao local e constatou a veracidade dos fatos, onde de imediato iniciou-se o combate às chamas e resguardando praticamente toda a residência de madeira, onde queimou partes de uma parede, partes da cobertura e perca total de 01 geladeira, 01 fogão e 01 botijão de gás, e uma vítima com queimaduras de 1° e 2° Graus, sem gravidades.

Segundo a própria vítima, ele estava sozinho em casa e foi acender o fogo. Não percebeu que o botijão estava com vazamento de gás, quando acendeu o fogo deu-se uma explosão e iniciou o incêndio, a vizinha correu para ajudá-lo e de imediato acionou os Bombeiros.

A vítima que teve queimaduras de 1° e 2° graus nas pernas, braços e nas costas, foi levado até ao Batalhão e transferido para uma ambulância do SAMU, onde foi levado ao hospital de Brasileia e recebeu cuidados.

O Sargento BM Vivan, comandante da guarnição, parabenizou a solicitante pela sua rápida ação em acioná-los, fato que ajudou em resguardar praticamente toda a residência. Também passou orientação aos moradores do local sobre a questão de vazamento de gás e os cuidados que devem tomar.

