Bombeiros do Acre ajudam em busca de filho de prefeito que sumiu durante pescaria na Bolívia

Embarcaram na manhã deste domingo, dia 26, rumo a cidade de Puerto Rico, localizada cerca de 170km da cidade de Cobija, capital do estado de Pando, que faz divisa com o Brasil através do Acre, uma equipe do 5­º Batalhão do Corpo de Bombeiros localizado na cidade de Epitaciolândia, interior do Acre.

A missão dos bombeiros em terras pandinas, seria para ajudar em um possível resgate no rio Manuripi, interior do município de Puerto Rico. Segundo foi levantado até o momento, o filho do prefeito identificado como Julián Ávila, teria saído para pescar com amigos e está sendo considerado como desaparecido.

A equipe do 5º Batalhão do Alto Acre disponibilizada é preparada para este tipo de situação, como resgate dentro de rios e açudes. Maiores informações ainda estão sendo apuradas sobre o resgate, mas, se leva a crer que o filho do prefeito pode (ou não) ter se afogado no rio Manuripi durante a pesca.

Usada por muitos pescadores esportivos, o rio Manuripi tem uma extensão de 225 km com nascente no país vizinho do Peru, passando pela região de Madre de Dios até chegar na Bolívia desembocando no rio Horton, sendo navegável por quase todo o ano, mas se torna perigoso em algumas regiões.

Mais informações a qualquer momento.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...