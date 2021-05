Bombeiros resgatam jovem especial que subiu em torre de ponte na madrugada

Jovem de nacionalidade boliviana tem problemas psicológicos colocou sua vida em risco, mas foi resgatado pelos bombeiros brasileiros e bolivianos.

Por volta das 2 horas da madrugada desta terça-feira, dia 4, uma guarnição do 5° Batalhão dos Bombeiros no Alto Acre, foi acionada para realizar uma intervenção de resgate na torre da Ponte Wilson Pinheiro que liga Brasileia à Cobija.,

A guarnição deslocou para o local e constatou a veracidade dos fatos. Onde um jovem de nacionalidade boliviana que sofre de transtorno mental, estava na parte mais alta da Torre, cerca de 20 metros e gritava pelo nome de seu pai.

Vizinhos ouviram e acionaram a Polícia e os Bombeiros. Foram acionados os Bombeiros do Brasil e bolivianos, além das policiais acreanos e pandinos. Quando os socorristas brasileiros chegaram, dois já haviam subido e dialogavam com o jovem que usava apenas uma cueca como roupa.

Um dos Bombeiros do Brasil subiu com materiais de salvamento em altura para dar apoio aos bombeiros bolivianos. Após longo dialogo entre os bombeiros e a vítima, este resolveu retornar pela escada da torre.

Foi feito amarrações e colocado uma corda para dar segurança caso viesse a cair. Um dos socorristas bolivianos vestiu sua farda no jovem e colocou um capacete para evitar risco de machucar até sua chegada no solo.

Segundo os policiais bolivianos, o jovem já é conhecido, além de ser agressivo com a família e já atenderam diversas ocorrências com o mesmo. O jovem foi conduzido para o hospital no lado boliviano para realizar exames e em seguida ser liberado aos familiares.

Já por volta das 9 horas, o mesmo foi avistado em uma bicicleta na cidade de Epitaciolândia indo rumo a BR 317, sentido Capital.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...