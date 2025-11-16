Bope inicia 2ª fase da Operação Duas Dobras com reforço dos alunos do curso Rotam





A Polícia Militar do Acre (PMAC) iniciou, na tarde deste sábado, 15, a 2ª fase da Operação Duas Dobras. A ação é conduzida pelo Batalhão de Operações Especiais (Bope) e deve colocar mais pressão sobre facções, rotas criminosas e quadrilhas envolvidas em roubos armados. O ponto de concentração das equipes foi a sede do Bope, de onde as viaturas partiram para cumprir o planejamento operacional.

Nesta etapa, a operação emprega diariamente nove viaturas das Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), formadas por policiais da unidade e pelos alunos do 2° Curso de Operações Rotam, que já somam 58 dias de formação. A operação também funciona como estágio prático para os alunos, que agora entram em contato direto com cenários reais, sempre supervisionados por instrutores e policiais militares experientes.

A atuação será contínua por pelo menos 30 dias, com equipes distribuídas em toda Rio Branco, na região do Alto Acre e no Vale do Envira. O foco é romper a dinâmica de grupos criminosos que vêm disputando território, atacar o aumento de roubos cometidos por duplas armadas e fechar rotas usadas para abastecimento de tráfico, escoamento de drogas e fuga de suspeitos, especialmente ao longo da Rodovia Transacreana.

Ações planejadas

O planejamento segue análises da Inteligência da PMAC, que identificou áreas críticas e corredores estratégicos. Ao longo desta fase, serão realizadas ações de saturação, abordagens qualificadas, bloqueios e patrulhamento reforçado em bairros, ramais e pontos sensíveis do interior. A meta é reduzir indicadores criminais, desarticular rotas de facções e devolver tranquilidade à população acreana.

O comandante da operação, capitão Alciderlando Furtado, destaca que a presença ostensiva e diária da Rotam tem objetivo duplo. Segundo ele, o trabalho já nasce com impacto operacional, mas também fortalece a formação dos futuros operadores.

“Estamos colocando nossas equipes nos lugares que mais precisam da nossa presença. É um momento importante para os alunos do curso, que passam a vivenciar o ritmo real da Rotam, mas acima de tudo é um compromisso com a segurança da nossa comunidade. Vamos agir com firmeza e responsabilidade para enfrentar essa escalada criminosa e garantir que a população sinta a diferença nas ruas”, concluiu.









