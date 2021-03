BR 317 tem parte liberada para veículos de pequeno porte e Dnit irá construir galeria no local

O rompimento ocorrido na tarde deste domingo na BR 317, no km 28 sentido Epitaciolândia/Rio Branco, no interior do Acre, está em parte sendo resolvido. Uma equipe do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), se encontra no local desde quando souberam do sinistro.

Uma máquina foi deslocada até o local e iniciou o trabalho para liberar parte da pista, dando acesso aos dois lados. Por medida de precaução, somente veículos de pequeno porte foi liberado de início e alguns caminhões.

Carretas de grande porte foi orientado a esperar até o final da tarde desta segunda-feira, dia 22, quando iria chegar uma carga de brita e pedras para dar mais segurança no local. Segundo um funcionário do Dnit, a chuva vem atrapalhando os trabalhos e caso continue, irão fechar o tráfego durante a noite.

Também foi perguntado o prazo para o término do trabalho de recuperação do local afetado pelo desbarrancamento, sendo informado que é imprevisível dar uma data no momento devido as chuvas, mas, já estão trabalhando em um projeto de instalação de uma galeria, o que vai acabar com esse problema definitivamente.

O Superintendente do Dnit se encontra na regional do Alto Acre, acompanhando os trabalhos para que possam dar trafegabilidade o mais rápido possível nos próximos dias.

Segundo foi informado, algumas pessoas que tentaram chegar nas cidades de Epitaciolândia e Brasiléia ainda no domingo, tiveram que enfrentar cerca de 15 quilômetros de ramais que estão com problemas devido as chuvas, chegando ao ponto de danificar seus veículos.

Veja vídeo reportagem e imagens.

