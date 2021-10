BR-364 está há mais de 15 horas fechada por manifestantes

Fechada desde às 5 horas da manhã desta quarta-feira, 27, parte da BR-364 está há mais de 15 horas sem a passagem de veículos na altura da rotatória de acesso às cidades de Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves.

O bloqueio da passagem de veículos é feito em dois pontos: na estrada e na Variante, impedindo a chegada de pessoas de outros municípios para Cruzeiro e Rodrigues Alves, assim como o tráfego entre as duas cidades. A opção para quem já está nos municípios é a AC-407, em um percurso de 46 quilômetros.

O movimento tem apoio da prefeitura e da Câmara Municipal de Rodrigues Alves. A Polícia Militar está no local, mas não interferiu na manifestação.

Antes do anoitecer, Ralf Fernandes, um dos líderes do Movimento Pró-Ponte, anunciou que seguiriam no local porque nenhum representante dos governos estadual e federal, nem da bancada federal, esteve no local para tratar do assunto.

“Queremos a construção da ponte no pacote de obras prioritárias de grande porte do governo do Estado. O problema está aqui, que é a falta de uma travessia e o dinheiro eles têm. Então vamos dialogar e resolver esse problema para desenvolver a região e interligar os municípios”, defendeu.