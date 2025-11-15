Noticias da Fonteira

Fronteira

Brasiléia acelera obras de infraestrutura no Km 84 para garantir trafegabilidade no inverno

nov 15, 2025




Por Fernando Oliveira Fotos: Luiz Fernando- Secom/ Prefeitura de Brasileia A Prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria Municipal de Obras, segue em ritmo acelerado com os trabalhos de recuperação, melhorias e piçarramento dos pontos críticos no Km 84 do Ramal Santa Luzia, uma das principais rotas de acesso para diferentes comunidades rurais da região. Nos dias 13 e 14, o prefeito Carlinhos do Pelado esteve no local acompanhado pelo secretário de Obras, Josué Elias, para vistoriar o…



