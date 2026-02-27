Noticias da Fonteira

Fronteira

Brasiléia: Após enxurrada rua de acesso aos bairros Alberto Castro, Eldorado e Samaúma receberá drenagem e pavimentação

fev 27, 2026




Por Fernando Oliveira Fotos: Luiz Fernando- Secom/ Prefeitura de Brasiléia A Prefeitura de Brasiléia anunciou que a Rua Deusuite de Alencar Matos, importante via de acesso aos bairros Alberto Castro, Eldorado e Samaúma, será contemplada com obras de drenagem e pavimentação. A intervenção atende também reivindicações dos vereadores da Câmara Municipal e será executada com recursos de emenda especial da deputada estadual Michelli Melo, no valor de R$ 400 mil, destinada no ano de 2025. De…



