Brasiléia celebra o lançamento do livro “Ícones de Brasiléia e Epitaciolândia” que homenageia personalidades históricas da região

Por Secom/ Prefeitura de Brasileia A Prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria Municipal de Cultura, realizou na noite da última sexta-feira (31), o lançamento do livro “Ícones de Brasiléia e Epitaciolândia”, de autoria da professora e escritora Ivana Cristina Ferreira Camelo de Souza. O evento aconteceu no Centro Cultural Sebastião Dantas e reuniu dezenas de convidados, familiares e homenageados em uma noite marcada por emoção e reconhecimento. O espaço ficou pequeno diante de tantas…
