Brasiléia conquista o tetracampeonato acreano de futsal com goleada histórica sobre o Quinari







Por Fernando Oliveira com a colaboração do GE/AC Fotos: Gennoci Nascimento- Secom/ Prefeitura de Brasileia A equipe de futsal de Brasiléia escreveu mais um capítulo de glória no esporte acreano ao conquistar, neste sábado (27), o tetracampeonato do Campeonato Acreano de Futsal – Série A, após uma vitória contundente por 14 a 1 sobre o Quinari, no Ginásio Álvaro Dantas, em Rio Branco. A atuação dominante confirmou a força do time, que voltou ao topo da modalidade após dois anos. Depois do…







