Brasiléia conquista Selo Nacional em alfabetização

Por Fernando Oliveira Fotos: Genoci Nascimento Brasiléia alcançou um importante reconhecimento na área educacional ao conquistar o Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, edição 2025, com nota 107. O resultado foi divulgado nesta semana pelo Ministério da Educação (MEC), e pelo Undime (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação). A premiação reconhece os esforços das redes municipais na formulação e implementação de políticas públicas voltadas à alfabetização das crianças….
