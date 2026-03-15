Brasiléia cria e empossa o primeiro Conselho das Cidades do município







Por Fernando Oliveira Fotos: Secom/ Prefeitura de Brasiléia A Prefeitura de Brasiléia realizou, nesta quinta-feira (12), a solenidade de homologação, diplomação e posse da primeira diretoria do Conselho das Cidades de Brasiléia (ConCidades). O evento aconteceu no Polo da Universidade Aberta do Brasil, no antigo CEDUP, e marcou um momento histórico para o município ao instituir oficialmente o órgão de participação social voltado ao planejamento e desenvolvimento urbano. A cerimônia contou com…







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