Brasiléia e Epitaciolândia estão há três meses sem homicídios

Mesmo apresentando um número ainda elevado de roubos e assaltos, as cidades de Brasileia e Epitaciolândia apresentam alguns dados positivos na área de Segurança Pública.

Segundo relato das forças de seguranças da Fronteira, o último homicídio realizado na cidade de Epitaciolândia foi no dia 06 de dezembro, já na cidade de Brasileia ocorreu no dia 02 de dezembro na Zona Rural, esses são números raros nas duas cidades.

Dessa forma a fronteira iniciou os primeiros meses de 2021 com dias considerados de “Paz”, existindo apenas ocorrências do cotidiano, não apresentando nenhum homicídio nos primeiros meses do ano.

