Brasileia iniciou a vacinação em idosos de 60 – 65 anos

SECOM

Na manhã de terça-feira (30), a Prefeitura de Brasileia por meio da equipe da saúde realizou, na quadra do Bairro Ferreira Silva, a aplicação da primeira dose da vacina em idosos da faixa etária dos 60 – 65 anos. Esse é um grande avanço para a gestão municipal no quesito do avança da vacinação em massa, a expectativa é que sejam vacinados mais de 300 idosos dessa faixa etária.

Segundo os dados publicados pelo Ministério da Saúde, Brasileia é o terceiro município que mais vacinou a população, seguindo os critérios do MS, dos grupos prioritários. Durante a vacinação de terça-feira a dona Raimunda Rodrigues de 61 anos recebeu a vacina de número 2 mil, desde quando foi iniciada a vacinação em Brasileia. “Estou feliz que tomei a vacina, proteger minha família, fiquei emocionada também. Protejo meus filhos, netos e bisnetos”, falou Raimunda Rodrigues.

Segundo o secretário de saúde Joãozinho Melo Brasileia está próxima de vacinar 10% da sua população total, seguindo o cronograma de vacinas para o município. “Nesse momento estamos atendendo os idosos da faixa etária 60-65 anos. Mais uma ação importante onde recebemos uma boa quantidade de doses e Brasileia segue trabalhando de forma bem organizada e bem planejada. A Prefeita Fernanda e toda sua equipe está com o pensamento vacinar cada dia mais pessoas e conseguir uma cobertura vacinal de 100% da população”, destacou Joãozinho Melo, secretário municipal de saúde.

A vacinação teve inicio na terça-feira 30 e segue até a quarta-feira 31, com inicio dos atendimentos às 7 horas até às 17 horas. Para receber a vacina são necessários os documentos pessoais, carteira de vacinação e o cartão do SUS.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...