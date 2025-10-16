Noticias da Fonteira

Fronteira

Brasiléia instala o Comitê das Crianças

out 16, 2025




Por Verônica Rodrigues- Fotos: Gennoci Nascimento- Secom/ Prefeitura de Brasileia A Prefeitura de Brasiléia, por meio da secretaria de Educação, realizou nesta terça-feira (14), no Centro Cultural Tião Dantas, o sorteio dos alunos que farão parte do Comitê das Crianças. Um espaço criado para garantir que as vozes dos pequeninos sejam ouvidas nos processos de planejamento e tomada de decisões do município. O Comitê tem como objetivo ouvir as ideias, demandas e sugestões das crianças sobre…



Source link

Matérias Relacionadas

Fronteira

Saúde em Ação na Comunidade” realiza mais de 1.800 procedimentos e reforça presença do SUS nas comunidades rurais de Brasileia

out 15, 2025
Fronteira

Investimento e compromisso: Prefeito Carlinhos do Pelado entrega veículos e reforça estrutura dos serviços públicos em Brasiléia

out 14, 2025
Fronteira

12 de outubro: Dia das Crianças

out 12, 2025

VEJA TAMBÉM

Fronteira

Brasiléia instala o Comitê das Crianças

16/10/2025 Frankly
Política

Senador Alan Rick representa o Brasil, o Acre e a Amazônia em missão internacional no Japão sobre saneamento e gestão de riscos

16/10/2025 Frankly
Acre

Maternidade Bárbara Heliodora promove dia de cuidado e valorização dos servidores

16/10/2025 Frankly
Acre

Nota de esclarecimento sobre tabela salarial dos servidores da Educação

15/10/2025 Frankly