Brasiléia intensifica ações de eliminação do mosquito da dengue com mutirão de limpeza, mesmo após redução de 89,3% nas notificações







Por Fernando Oliveira Fotos: Matheus Gomes-Secom/ Prefeitura de Brasileia Mesmo com uma queda expressiva nos casos de dengue, a Prefeitura de Brasiléia segue ampliando as estratégias de prevenção e controle do mosquito Aedes aegypti. Dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINANWEB) mostram que o município registrou 1.591 notificações em 2024, enquanto 2025 apresenta 187 notificações se comparado com o mesmo período do ano passado, representando 1.404 casos a menos e uma…







Source link

Curtir isso: Curtir Carregando...