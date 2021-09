Brasiléia Realiza Campeonato Municipal de Voleibol

SECOM

A prefeitura de Brasiléia, por meio da Gerência de Esportes, realiza o Campeonato municipal de Voleibol, modalidades masculino e feminino. A abertura foi realizada no Ginásio de esportes Eduardo Lopes Pessoa e contou com a presença dos times que irão participar do campeonato.

Serão 45 dias de competição, com participação de 10 times de Brasiléia, Epitaciolândia e Cobija, sendo 6 masculinos e 4 femininos.

José Luiz Arteaga, técnico do time feminino Deportivo Pando, fala da participação da equipe no campeonato. “Nós de Cobija ficamos muito felizes com o convite da prefeita Fernanda para participar da competição, trouxemos nossas equipes tanto feminina quanto masculina para o campeonato. Brasiléia é nossa cidade- irmã e estamos muito agradecidos por interagir com o esporte daqui”, afirmou.

Para a prefeita Fernanda Hassem, que participou da abertura do campeonato, o momento é de alavancar as diferentes modalidades esportivas no município. “Quando fizemos o convite ao Bil Rocha para assumir a Gerência de Esportes, sabíamos que nosso sonho era ver o esporte de Brasiléia em destaque, e hoje temos campeonatos de futsal, basquete, handebol e voleibol, além da escolinha de futebol que tem contemplado várias crianças e adolescentes do município. Agradeço a participação dos times de Epitaciolândia e Cobija, que vieram abrilhantar mais ainda nosso campeonato”, finalizou.

Logo após a abertura oficial, aconteceu o jogo entre as equipes Brasiléia x Deportivo Pando ( feminino), com placar de 2×0 para o Deportivo e no masculino se enfrentaram Havanna X Epitaciolândia, onde Havanna venceu por 3×0.

