Brasileia recebe Prêmio Excelência em Governança Municipal







Por Fernando Oliveira Fotos: Secom/ Prefeitura de Brasileia O salão de eventos do AFA Jardim, em Rio Branco, sedia nos dias 10 e 11 o Workshop em Gestão Pública – Índice de Governança Municipal (IGM/CFA), uma realização do Conselho Federal de Administração (CFA) e do Conselho Regional de Administração do Acre (CRA-AC). O evento reuniu gestores, especialistas e autoridades para aprofundar conhecimentos sobre governança pública e o uso estratégico do IGM/CFA, ferramenta nacional que transforma…







