Brasileia se torna a capital politica do Estado com a realização da II Assembleia Geral da AMAC

Em comemoração ao aniversário de 111 anos, o município de Brasiléia sediou, na tarde de sexta-feira (2), a II Assembleia Geral Extraordinária dos Prefeitos, realizada pela Associação dos Municípios do Acre (AMAC).

De acordo com o Presidente da AMAC e Prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, essa foi a maior caravana de parlamentares participantes das assembleias que a associação já realizou. “Realizar a caravana de prefeitos em Brasiléia foi muito importante, pela primeira vez tivemos uma forte presença da nossa bancada de deputados e senadores, para nós isso significa prestígio, todos alinhados com o mesmo sentimento, que é trabalhar com honestidade, seriedade, gastando bem o dinheiro público para que a gente possa dar

dignidade a nossa população”, destacou Tião Bocalom.

Prefeita de Brasiléia e vice-presidente da AMAC, Fernanda Hassem, falou da satisfação em receber a primeira caravana de prefeitos do Acre, onde foram debatidas pautas de grande relevância para os municípios. “Essa semana Brasiléia se tornou a capital política do Acre, dos 22 municípios, 19 estiveram representados pelos seus prefeitos e vice-prefeitos. Tivemos também a participação de dois senadores, deputados federais e estaduais, vereadores e autoridades de vários municípios, tratamos na assembleia de pautas de grande relevância para os municípios. Hoje, para mim, é motivo de orgulho, está em meu segundo mandato à frente da associação da AMAC como vice-presidente, prova que o nosso município é respeitado”, ressaltou, Fernanda Hassem.

O evento foi realizado no Centro Cultural Sebastião Dantas e contou com a presença de 19 dos 22 prefeitos dos municípios acreano, além do vice-governador Major Rocha, Senadora Mailza Gomes, Senador Sérgio Petecão, deputados federais Flaviano Melo, Perpétua Almeida, Jesus Sérgio, Jéssica Sales, Deputados Estaduais Meire Serafim e Nicolau Júnior, secretários estaduais, vereadores e assessores.

