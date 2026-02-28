Noticias da Fonteira

Fronteira

Brasiléia tem redução de quase 90% dos casos de dengue e intensifica ações nos bairros

fev 28, 2026




Por Fernando Oliveira Fotos: Matheus Gomes-Secom/ Prefeitura de Brasiléia A Prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria Municipal de Saúde e da Divisão de Endemias, realizou uma importante ação de bloqueio contra a dengue no bairro Leonardo Barbosa. A iniciativa integra o conjunto de estratégias permanentes de enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. A ação de bloqueio consiste na aplicação localizada de inseticida com bomba costal, procedimento…



