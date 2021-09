Brasileiros e peruanos protestam pedindo abertura da fronteira com o Peru

Centenas de pessoas foram para a Ponte da Integração na manhã deste domingo, dia 26, na cidade de Assis Brasil, que faz fronteira com a cidade peruana de Iñapari, para pedir a liberação entre as fronteiras.

As reclamações são várias, desde o acesso até o tratamento dados aos estrangeiros pela Força de Segurança do Peru. Recentemente, foi publicado um Decreto por parte do Governo Peruano, dando a entender da flexibilização para entrada de estrangeiros no País.

O Peru abriu o acesso somente pela via aérea a estrangeiros, incluindo brasileiros, excetuados os originários do Reino Unido, África do Sul e Índia. Caminhões com cargas internacionais e conduzidos por seus respectivos motoristas, independente da nacionalidade, estão autorizados a cruzar a fronteira em ambos os sentidos.

Algumas reclamações falam que peruanos estão cruzando por dentro do rio Acre, sem que sejam incomodados pelas autoridades do País, mas, caso algum estrangeiro seja localizado irregular em solo peruano, sofrem sansões por ter ingressado no País de forma ilegal.

Passado dias, foi percebido uma flexibilização para peruanos entrarem no Brasil, mas, a reciprocidade não foi dada para quem quiser entrar no lado peruano. O prefeito de Assis Brasil, esteve presente e falou que os cuidados em relação à vacinação estão dentro do critério exigido, para a população acima dos 12 anos idade no Município.

Para empresários e motoristas de ambos os lados, a não flexibilização por parte do governo peruano vem prejudicando o comércio de ambos os lados na fronteira. Policiais militares do lado peruano ainda tentou impedir que conterrâneos ficassem encima da ponte.

A manifestação foi pacífica afim de sensibilizar as autoridades principalmente do governo peruano.

Mais informações a qualquer momento.

