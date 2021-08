Brasileiros são presos pela polícia boliviana após roubar carro de PM em Epitaciolândia

Três brasileiros foram presos entre 11 e 12 horas desta terça-feira, dia 24, na cidade de Cobija, capital do estado de Pando, lado boliviano da fronteira com o Acre. Segundo foi apurado, eles teriam abordado um veículo modelo Honda/Civic, placas OVG 8430, de propriedade de um sargento da Polícia Militar, mas, quem estava dirigindo era sua esposa.

Os três elementos abordaram a mulher na rua Presidente Costa e Silva em Epitaciolândia anunciando o assalto. Em seguida, fugiram rumo ao lado boliviano, mas, a atitude dos mesmos no veículo chamou atenção das autoridades bolivianas que iniciaram uma perseguição pelas ruas da cidade por cerca de 15 minutos até serem abordados.

Segundo foi apurado pelo jornalista boliviano Kike Navala, graças ao apoio de moto taxistas bolivianos que perceberam a atitude suspeita dos elementos no veículo, rapidamente acionaram as autoridades policiais que interceptaram o trio.

Buscando informações no lado brasileiro, as autoridades policiais informaram que já estão em contato com o lado boliviano sobre o caso. Os três indivíduos foram identificados inicialmente como; Keurih Jhones da Silva, Clemerson Deziderio Moura e Jean Muniz Araújo.

As investigações estão em andamento, para saber se o trio está envolvido em roubos e assalto ocorridos nos últimos dias pela fronteira.

Mais informações a qualquer momento.

