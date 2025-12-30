Noticias da Fonteira

Acre

Brincadeiras, música e cultura marcam Fim de Ano da Família na Gameleira

dez 30, 2025


Brincadeiras, música, sorrisos e muita movimentação tomaram conta do Calçadão da Gameleira, em Rio Branco, nesta segunda-feira, 29, com a abertura do “Fim de Ano da Família”, ação do governo do Estado que segue até quarta-feira, 31. A iniciativa, realizada por meio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), reúne crianças e famílias em uma programação gratuita que combina lazer, cultura e convivência em um dos espaços mais tradicionais da capital acreana.

A vice-governadora Mailza Assis acompanhou as atividades e destacou o caráter social e humano do evento, que busca proporcionar um fim de ano mais acolhedor. “É sempre bom poder alegrar o coração das nossas crianças, especialmente nesse período natalino e de fim de ano. São 20 mil brinquedos que serão entregues. Agradeço a presença de cada um que se fez presente e reforço nosso compromisso com a educação, a saúde e com a proteção das nossas crianças”, declarou.

Vice-governadora Mailza Assis e Papai Noel recebem crianças para entrega de presentes. Foto: Alice Leão/Secom

A programação inclui ainda pintura corporal, brincadeiras clássicas como pula-corda, coelho sai da toca, mestre mandou e vivo ou morto, além de contação de histórias, escultura de balões e apresentações da Lúdica Turma do Papai Noel e seus Ajudantes. Durante os três dias de evento, também serão distribuídos cachorro-quente, pipoca, doces e refrigerante aos pequenos. Apresentações de bandas locais que interpretam músicas infantis ajudam a animar o público.

Crianças de diversos bairros da capital foram presenteadas com brinquedos. Foto: Alice Leão/Secom

Para quem participa, a experiência fica marcada na memória. Isabel Holanda, de 12 anos, aproveitou a tarde entre brincadeiras, pintura e lanches. “Eu brinquei muito, pintei, comi e ganhei brinquedo. Gostei muito, principalmente da comida e dos brinquedos”, contou animada. Já Daniel de Paula, de 11 anos, resumiu o sentimento ao final do primeiro dia: “Brinquei bastante, comi pipoca, ganhei brinquedo. É muito melhor do que ficar em casa trancado. Estou bastante feliz”.

Pinturas corporais chamaram a atenção dos pequenos na abertura do evento. Foto: Alice Leão/Secom

Segundo titular da Seict, Assurbanípal Mesquita, o “Fim de Ano da Família” integra um esforço do governo para fortalecer o bem estar social e ampliar o acesso ao lazer. “É uma grande festa pensada com cuidado, para garantir alegria às crianças e momentos de integração às famílias. Até o fim da ação, vamos oferecer uma programação diversa, segura e acessível para toda a comunidade, sempre seguindo o lema do governador Gladson Camelí de cuidar bem das pessoas”.

Pula-corda e outras brincadeiras agitaram as crianças durante a atividade. Foto: Alice Leão/Secom

A atividade reforça o compromisso do Estado em ocupar os espaços públicos com atividades que promovam bem-estar, inclusão e boas memórias, especialmente durante o período de fim de ano, quando o cuidado com as crianças e as famílias ganha ainda mais significado. Ao levar lazer, cultura e diversão para a população, o Estado amplia o acesso a direitos básicos, fortalece o sentimento de pertencimento comunitário e transforma encontros em afeto com boas experiências.

The post Brincadeiras, música e cultura marcam Fim de Ano da Família na Gameleira appeared first on Noticias do Acre.



Source link

Matérias Relacionadas

Acre

Com apoio da tecnologia, Defesa Civil reforça apoio às famílias atingidas pela enchente do Rio Acre

dez 29, 2025
Acre

Boletim enchentes – 28 de dezembro

dez 29, 2025
Acre

Governo mobiliza secretarias para apoio a famílias atingidas pela cheia dos rios

dez 28, 2025

VEJA TAMBÉM

Acre

Brincadeiras, música e cultura marcam Fim de Ano da Família na Gameleira

30/12/2025 Frankly
Acre

Com apoio da tecnologia, Defesa Civil reforça apoio às famílias atingidas pela enchente do Rio Acre

29/12/2025 Frankly
Fronteira

Deputado Tadeu Hassem destina R$ 410 mil para ações preventivas contra chuvas em Brasiléia

29/12/2025 Frankly
Policial

Polícia Civil cumpre dois mandados de prisão durante diligências em Tarauacá – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

29/12/2025 Frankly