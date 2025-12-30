Brincadeiras, música e cultura marcam Fim de Ano da Família na Gameleira





Brincadeiras, música, sorrisos e muita movimentação tomaram conta do Calçadão da Gameleira, em Rio Branco, nesta segunda-feira, 29, com a abertura do “Fim de Ano da Família”, ação do governo do Estado que segue até quarta-feira, 31. A iniciativa, realizada por meio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), reúne crianças e famílias em uma programação gratuita que combina lazer, cultura e convivência em um dos espaços mais tradicionais da capital acreana.

A vice-governadora Mailza Assis acompanhou as atividades e destacou o caráter social e humano do evento, que busca proporcionar um fim de ano mais acolhedor. “É sempre bom poder alegrar o coração das nossas crianças, especialmente nesse período natalino e de fim de ano. São 20 mil brinquedos que serão entregues. Agradeço a presença de cada um que se fez presente e reforço nosso compromisso com a educação, a saúde e com a proteção das nossas crianças”, declarou.

A programação inclui ainda pintura corporal, brincadeiras clássicas como pula-corda, coelho sai da toca, mestre mandou e vivo ou morto, além de contação de histórias, escultura de balões e apresentações da Lúdica Turma do Papai Noel e seus Ajudantes. Durante os três dias de evento, também serão distribuídos cachorro-quente, pipoca, doces e refrigerante aos pequenos. Apresentações de bandas locais que interpretam músicas infantis ajudam a animar o público.

Para quem participa, a experiência fica marcada na memória. Isabel Holanda, de 12 anos, aproveitou a tarde entre brincadeiras, pintura e lanches. “Eu brinquei muito, pintei, comi e ganhei brinquedo. Gostei muito, principalmente da comida e dos brinquedos”, contou animada. Já Daniel de Paula, de 11 anos, resumiu o sentimento ao final do primeiro dia: “Brinquei bastante, comi pipoca, ganhei brinquedo. É muito melhor do que ficar em casa trancado. Estou bastante feliz”.

Segundo titular da Seict, Assurbanípal Mesquita, o “Fim de Ano da Família” integra um esforço do governo para fortalecer o bem estar social e ampliar o acesso ao lazer. “É uma grande festa pensada com cuidado, para garantir alegria às crianças e momentos de integração às famílias. Até o fim da ação, vamos oferecer uma programação diversa, segura e acessível para toda a comunidade, sempre seguindo o lema do governador Gladson Camelí de cuidar bem das pessoas”.

A atividade reforça o compromisso do Estado em ocupar os espaços públicos com atividades que promovam bem-estar, inclusão e boas memórias, especialmente durante o período de fim de ano, quando o cuidado com as crianças e as famílias ganha ainda mais significado. Ao levar lazer, cultura e diversão para a população, o Estado amplia o acesso a direitos básicos, fortalece o sentimento de pertencimento comunitário e transforma encontros em afeto com boas experiências.

The post Brincadeiras, música e cultura marcam Fim de Ano da Família na Gameleira appeared first on Noticias do Acre.





Source link

Curtir isso: Curtir Carregando...