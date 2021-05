Caçamba passa por cima de jovem na cidade de Cobija que fica em estado crítico

Uma jovem identificada como Lidia Cáceres Vélez, de aproximadamente 25 anos, deu entrada no hospital Roberto Galindo Terán na manhã desta quarta-feira, dia 5, após ser atropelada por um caminhão caçamba na Avenida Pando, parte alta da cidade de Cobija.

Segundo apurado até o momento, a jovem estava em uma moto quando trafegava pela avenida que é bastante movimentada, e não teria percebido o caminhão caçamba que não teve tempo de desviar, passando por cima do seu quadril que praticamente foi arrançado do seu corpo, arrastando a moto por alguns metros até parar.

A jovem ficou no chão, até a chegada de uma equipe de socorristas, que a levaram para o hospital da cidade ainda com vida. Seu estado de saúde é considerado crítico e estão buscando doação de sangue O+ para ajudar no tratamento.

O caso está sendo analisado pelas autoridades policiais de Pando, levando a crer que possa ter sido uma fatalidade, envolvendo desatenção de ambos os lados que ocasionou o incidente.

As próximas horas estão sendo consideradas cruciais e os médicos estão com a jovem na sala de cirurgia realizando os procedimentos. Mais informações a qualquer momento.

