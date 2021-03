Câmara de Brasileia aprova projeto que beneficiará 150 Famílias.

Com todos os cuidados necessários de prevenção contra o contágio do novo coronavírus(COVID-19), a Câmara Municipal realizou no Plenário José Cordeiro Barbosa nesta terça-feira,16, a 3ª Sessão Ordinária do ano, presidida pelo Vereador Vice-Presidente Marquinho Tibúrcio (MDB), a presidente Arlete Amaral (SD) não estava presente por motivo de retorno médico.

Estiveram presentes os vereadores Elenilson Cruz (PT), Reinaldo Gadelha (MDB), Marinete Mesquita (PT), Jurandir Queiroz (PROS), Leomar Barbosa (PSD), Neiva Badotte (PSB), Leonir Castro (PP) e Rogerio Pontes (PROS).

Os parlamentares mesmo preocupados com a pandemia do novo Coronavírus, realizaram uma sessão sem público para evitar a aglomerações por conta do Covid-19, e aprovaram um importante projeto vindo do executivo: “Criança Feliz” que beneficiará cerca de 150 famílias em estado de vulnerabilidade social, tendo em vista que esse projeto contempla apenas três municípios do estado do acre.

Em uso a Tribuna os vereadores solicitaram:

Vereador Elenilson Cruz (PT): o parlamentar no uso de suas atribuições, solicitou a Secretaria de Obras a recuperação da rua Élson Dias Dantas, no bairro Leonardo Barbosa. E também solicitou ao DEPASA que forneça água potável ao bairro José Rabelo, pelo fato dos moradores ter acesso água somente pelo carro pipa da prefeitura municipal.

Vereadora Marinete Mesquita (PT): a parlamentar no uso de suas atribuições, solicitou que a secretaria de agricultura veja uma possibilidade para dar condições aos produtores rurais expor e vender os seus produtos, pois é uma preocupação que ela tem com os comerciantes e os feirantes que estão sendo proibidos de trabalhar e necessitam do comércio aberto para o seu sustento. Ainda pontuou a necessidade de melhorias na rua Olegário França.

Vereadora Neiva Badotti (PSB): a parlamentar no uso de suas atribuições, destacou o LAFRON (Laboratório de Fronteira), um órgão importante, principalmente para o nosso município Brasiléia. “Há tempos que o LAFRON pede socorro, vive mendigando um espaço físico próprio para poder oferecer um serviço essencial e de qualidade para o nosso município, principalmente em tempos de Pandemia”.

Vereador Reinaldo Gadelha (MDB): o parlamentar no uso de suas atribuições, Destacou que os produtores que moram nos ramais Pega Fogo e Paraíso precisam transitar, e os ramais não estão dando condições. Sugeriu que o termo de comparação entre a prefeitura de Xapuri e a prefeitura de Brasileia para fazer melhorias nessas comunidades seja realizado como foi prometido na reunião.

Vereador Leomar Barbosa (PSD): o parlamentar no uso de suas atribuições, solicitou informações sobre o Plano Municipal de Vacinação e sua execução. Pediu transparência em relação aos dados de grupos já vacinados; cobra informações sobre os valores dos recursos repassados ao município pelo governo federal para ações no combate ao corona vírus e finalizou solicitando à Administração municipal que efetue a compra de doses da vacina contra Covid-19 em caráter emergencial, para imunização dos munícipes de Brasiléia.

Vereador Leonir Castro (PP): o parlamentar no uso de suas atribuições, agradeceu ao poder executivo pela atenção dada ao legislativo, no cumprimento de atender algumas reivindicações, pediu para a prefeitura de Brasiléia através da secretaria de obras, recuperação de alguns bairros da cidade, iniciando pelo Francisco Peixoto, pois o mesmo necessita de um serviço paliativo, haja vista que não existe asfalto mais que seja jeito um piçarramento. Pediu para que o poder público cuide mais do homem do campo, produtor rural, e extrativista pois os mesmos merecem desta atenção.

Vereador Jorge da Laura (PT): o parlamentar no uso de suas atribuições, solicitou que a prefeitura através da secretaria de meio ambiente possa está verificando o motivo do odor que sai do frigorífico da BR317 que está prejudicando os moradores do bairro São Jose, são inúmeras reclamações que chegam ao Poder Legislativo sobre esta questão de mau cheiro.

Vereador Rogério Pontes (PROS): o parlamentar no uso das suas atribuições parabenizou a gestão do poder executivo pelos trabalhos e esforços realizados para a população, o vereador solicitou para a secretaria de obras os serviços de melhorias paliativas para o ramal do porto Carlos.

Vereador Marquinhos Tibúrcio (MDB): o parlamentar no uso de suas atribuições, solicitou para o responsável da Energisa que veja a situação do programa luz para todos, e na possibilidade de estarem estalando a rede de energia no ramal da Pinda, o parlamentar ainda solicitou melhorias na cobertura da escola Rui Lino, Pois está cedendo. E finalizou comentando sobre o decreto do governo do estado, pois o mesmo ressalta que não acha a forma correta de conter a pandemia fechando os comércios apenas aos finais de semana e gerando aglomeração nos demais dias.