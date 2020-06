Câmara de Brasileia comemora construção de praça no bairro Ferreira Silva

A construção da pracinha das mangueiras no bairro Ferreira Silva é uma sugestão do vereador Rozevete Honorato PSB, ao Poder Executivo, muito em breve será uma realidade. A iniciativa contou também com o apoio dos demais vereadores do Legislativo Municipal.

A obra de construção e transformação da pracinha está a todo vapor, de acordo com a prefeitura de Brasiléia será mais uma opção de espaço para exercício e recreação para famílias, comunidade e toda população em geral.

O vereador já havia feito uma Indicação em 2018 buscando a implementação da obra em atendimento a uma antiga reivindicação dos moradores.

Para Rozevete Honorato a construção deste novo espaço vai trazer muitos benefícios às famílias que moram nas proximidades.

“Eu tive a ideia de fazer essa indicação ao Poder Executivo, onde prontamente através da prefeita Fernanda Hassem fui atendido, sabemos da grande importância daquela área de lazer para a comunidade do bairro Ferreira Silva e também e Bionor Benício. A construção deste novo espaço de lazer vai trazer muitos benefícios às famílias que merecem um lugar especial para levar as crianças para brincar nós finais de tarde, comemorou o vereador.

Por Fernando Oliveira- Ascom

