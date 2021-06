Câmara de Brasileia realiza 17ª Sessão Ordinária de 2021

Na referida Sessão, realizada na manhã dessa terça – feira, 22 de junho, fizeram-se presentes os seguintes vereadores: Elenilson Cruz (PT), Marinete Mesquita (PT), Jurandir Queiroz (PROS), Leomar Barbosa (PSD), Neiva Badotti (PSB), Marquinhos Tibúrcio (MDB) Leonir Castro (PP) Lessandro Jorge (PT) e a Presidente, Arlete Amaral (SDD).

Durante o grande o expediente os parlamentares, usaram a tribuna da casa legislativa, para fazer reivindicações em prol da comunidade.

Vejam o que Disseram

Vereadora Neiva Badotti (PSB): iniciou a sua fala solicitando que a prefeitura via secretaria de obras realize um trabalho de melhorias na rua Francisco Bionor Benicio, pois tem bueiros abertos no meio da rua, levando riscos para a população. A vereadora reforça o pedido para que seja enviado o cronograma dos serviços que irão ser realizados nos ramais, pois até o presente momento não chegou até ela, a parlamentar pede providências a respeito da quadra que se localiza no bairro José Moreira, tendo em vista que a mesma se encontra em total situação de abandono, solicita também que a prefeitura através da secretaria de obras possa verificar a situação da ponte no ramal do km 18, que sai no ramal do Km 13.

Vereador Leonir Castro (PP): O parlamentar deu início as suas palavras agradecendo ao executivo pelos trabalhos que vem realizando, reforçou um pedido que o mesmo já tinha feito a respeito da iluminação da rua que faz parte do Depasa até a igreja Assembleia de Deus em frente a olaria, pois a rua encontra-se parcialmente no escuro. Solicitou melhorias na ponte do rio Xapuri no ramal do km 75, levando em conta que ela se encontra intrafegável, também pediu que benfeitorias sejam realizadas em outra ponte que fica no mesmo ramal, pois se encontra em situação precária. Solicitou que seja analisada a situação do ramal no Km 59, pois os produtores tem que escoar sua produção e melhorias devem acontecer em alguns trechos do ramal e das Pontes.

Vereadora Marinete Mesquita (PT): a parlamentar começou sua fala pedindo que o executivo tenha mais organização em relação a vacinação contra a COVID-19 que está acontecendo em nosso município. Solicita repostas por partes do INSS, que o responsável do setor responda quando o órgão voltará a funcionar para o atendimento presencial do público. A vereadora pede que melhorias sejam realizadas na rua Marechal Rondon, em especial na parte onde se inicia o lanche da Helane. De oportuno a parlamentar solicitou mais uma vez respostas em relação a toda extensão da rua Olegário França, tendo em vista o sério risco que o trecho está oferecendo a toda a população que ali transita.

Vereadora Arlete Amaral (SDD): a parlamentar iniciou o uso da tribuna reforçando o pedido da vereadora Marinete Mesquita, que haja mais organização por parte do executivo na divulgação da vacinação contra a COVID-19. Pede que os donos de oficinas retirem os carros que ficam nas encostas das ruas aguardando conserto, e que possam viabilizar um espaço para que esses veículos possam ficar, pois causam transtornos para as pessoas que transitam nas ruas. A vereadora mostra indignação, pela situação que esta ocorrendo no município, enquanto muitos produtores solicitam melhorias em seus ramais, a secretaria de obras diz que não tem maquinário suficiente e ao mesmo tempo maquinas estão sendo utilizadas no Km 17 local onde vai ser a vaquejada, a parlamentar pede que a prefeitura veja a prioridade, que sempre será o benefício para a população.

