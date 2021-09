Câmara de Brasiléia realizou sua 25ª Sessão Ordinária, com muitos debates na tribuna

Ao todo, dez vereadores participaram da Sessão Ordinária que aconteceu nesta terça-feira, dia 14 de setembro de 2021.

Assessoria C.M.B

A Câmara Municipal de Brasiléia realizou na manhã desta terça-feira 14 de setembro, com início às 08:00 horas, a 25° Sessão Ordinária da 15ª Legislatura. Após as formalidades foi dado início a sessão.

Estiveram presentes 10 vereadores, Elenilson Cruz (PT), Reinaldo Gadelha (MDB), Marinete Mesquita (PT), Jurandir Queiroz (PROS), Leomar Barbosa (PSD), Neiva Badotti (PSB), Jorge da Laura (PT), Leonir Castro (PP), Rogerio Pontes (PROS) e a presidente da Câmara, Arlete Amaral (SD). O vereador Marquinhos Tibúrcio (MDB) justificou ausência.

A população pôde acompanhar os trabalhos do legislativo municipal através de transmissão online realizada ao vivo pela página da Câmara no Facebook e no Youtube (câmara m. de Brasiléia).

No grande expediente os vereadores solicitaram:

Vereador Elenilson Cruz (PT): O parlamentar no uso de suas atribuições, iniciou suas indicações solicitando que melhorias sejam realizadas por parte do poder público na primeira ponte do ramal do Km 67, ramal do Porto Carlos, pois a mesma se encontra em uma situação bastante precária, colocando em risco quem trafega pela ponte, também que de oportuno sejam realizadas melhorias no próprio ramal, tendo em vista que em alguns pontos já se encontra a necessidade de reparos. Dando segmento a suas atribuições o vereador reconhece os trabalhos executados pela prefeitura no Km 47, onde estão ocorrendo melhorias no ramal, indicação do próprio parlamentar, e finaliza parabenizando a vereadora Neiva Badotti juntamente com o deputado estadual Jenilson Leite, pela realização do itinerante na comunidade Pão de Açúcar.

Vereador Jurandir Queiroz (PROS): O parlamentar no uso de suas atribuições, Iniciou suas palavras relatando a respeito de uma matéria que o mesmo esteve lendo, que diz respeito ao governo, que estuda baixar um decreto impedindo as pessoas que não tenham carteira de vacinação de entrarem em alguns setores públicos inclusive em locais religiosos, segundo o Parlamentar é uma grande falta de respeito caso aconteça o decreto, reafirma a importância da imunização, porém diz não acreditar em medidas que afrontam a sociedade do Acre, com isso repudia tal atitude do governo. Dando segmento o nobre parlamentar finaliza sua fala parabenizando a deputada estadual Maria Antônia que através de seu gabinete tem feito um grande trabalho. Por isso é de suma importância o trabalho que a parlamentar desempenha em todo estado do Acre.

Vereador Leomar Barbosa (PSD): O parlamentar no uso de suas atribuições, deu início ao uso da tribuna relatando sobre o acidente que ocorreu a alguns meses no ramal do polo com uma caçamba da prefeitura, em sua fala Leomar indaga o motivo pelo qual não deixaram realizar a perícia do acidente, relata também a falta de assistência por parte da prefeitura com a vítima, que atualmente se encontra debilitado por conta do acidente. Dando segmento pede que seja justificado por parte do poder público o acidente com veículo da prefeitura de Brasiléia fora do perímetro urbano da cidade. O parlamentar finaliza pedindo que seja resolvido pela prefeitura o problema da vítima do acidente que ocorreu no polo, envolvendo uma caçamba da prefeitura.

Vereadora Neiva Badotti (PSB): A parlamentar no uso de suas atribuições, iniciou falando sobre a visita do deputado Dr. Jenilson Leite a Brasiléia, relata que na companhia do mesmo realizaram várias visitas em diversos pontos da cidade, em uma dessas visitas foram até as empresas Dom Porquito e Acre Aves na companhia do prefeito de Epitaciolândia Sergio Lopes. A vereadora parabeniza as empresas pelo belo trabalho que desenvolvem no município, exportando seus produtos para vários lugares, gerando assim emprego e renda. A nobre edil mostra seu extremo descontentamento por Brasiléia não ter a disposição o IML, sugere que seja realizado até uma audiência pública para que a problemática seja solucionada. Finaliza agradecendo a comunidade do pão de açúcar e todo ramal do 47 por se fazer presente na ação saúde itinerante que a vereadora realizou juntamente com o deputado Jenilson Leite, com parcerias com a prefeitura de Epitaciolândia e secretaria de saúde de Brasiléia.

Vereador Lessandro Jorge (PT): O parlamentar no uso de suas atribuições, iniciou suas indicações solicitando melhorias na travessa Valeria Bispo Sabala, que fica no bairro Eldorado. Solicita que seja enviado um documento ao setor de cadastro para que seja realizado a medição da rua, para que assim seja concluída a sua abertura, tendo em vista as constantes reclamações que são feitas para o vereador de que pessoas estariam utilizando o matagal que tem ao lado da via para se utilizar entorpecentes. Prosseguindo suas reinvindicações solicita que a secretaria de obras esteja retornando até o ramal do km 75 para realizar o devido serviço que foi iniciado, caso contrário no inverno a comunidade poderá ficar isolada. Finaliza parabenizando a vereadora Neiva Badotti que juntamente com o deputado jenilson Leite realizaram uma ação itinerante na comunidade Pão de Açúcar.

Vereadora Marinete Mesquita (PT): A parlamentar no uso de suas atribuições, inicia suas indicações solicitando ao executivo que forneça condições de trabalho ao secretario de meio ambiente, Zico Rocha, tendo em vista as precárias condições que a secretaria se encontra. O empenho da equipe é notório, porém não há como se destacar no trabalho se não tem condições necessárias. Solicita a secretaria de educação juntamente com sua equipe que possa estar verificando a regulamentação do novo Fundeb, que garante recursos exclusivos para escola pública, inclusive a lei 13.935/2019 que prevê a presença de profissionais da psicologia e do serviço social nas redes públicas de educação básica. Finaliza reforçando um pedido que a mesma realizou na 10ª a respeito da rua Manoel Fiesca, que fica no bairro Eldorado, que a secretaria de obras possa garantir a condição de trafegabilidade garantida por lei para uma família que fica ilhada devido a um esgoto.

Vereador Reinaldo Gadelha (MDB): O parlamentar no uso de suas atribuições, começou suas palavras solicitando um pedido de informações ao executivo, que seja informado como está a situação dos banheiros que estão sendo construídos no Km 26, tendo em vista o atraso que se encontra a obra. O outro pedido de informações é a respeito das melhorias no ramal do Km 19, Pega Fogo, se o trabalho de melhoramento já foi finalizado ou ainda terá sua continuidade. Dando segmento aos seus pedidos de informações, desta vez solicita ao governo do estado através do setor competente, no caso a SEPA, informações a respeito do planejamento da pasta no município, e qual incentivo o governador Gladson está ofertando para o município. Finaliza lamentando a falta de aparelhamento por parte da SEPA.

Vereador Rogério Pontes (PROS): O parlamentar no uso de suas atribuições, deu início a suas indicações se associando a indicação feita pela vereador Elenilson Cruz (PT), a respeito da ponte do ramal Porto Carlos, que sejam realizadas melhorias por parte do setor competente. Solicita que a secretaria de obras realize os trabalhos que faltam nos ramais que estão necessitando de melhorias, tendo em vista a proximidade do inverno, o que irá complicar a realização das obras. O nobre parlamentar parabeniza a gestora municipal e todos seus secretários pelos inúmeros trabalhos que vem acontecendo no município, e finaliza cumprimentando em especial o secretário de assistência social, Djahilson Américo, que segundo o próprio vereador “veio para fazer a diferença”.

Vereadora Arlete Amaral (SDD): A parlamentar no uso de suas atribuições, parabeniza a vereadora Neiva Badotti (PSB) pelo ótimo trabalho realizado na comunidade do Pão de Açúcar, onde esteve levando juntamente com o deputado Dr. Jenilson Leite uma ação itinerante da saúde. A parlamentar solicita juntamente a prefeita do município que seja organizada uma capela, pois é imoral Brasiléia não dispor de uma capela, então que o mais rápido possível possa ser providenciado essa demanda, também solicita a construção de um novo cemitério, pois o que existe já está sem espaço para novos sepultamentos. A parlamentar destaca que vai continuar sua luta para que seja construído um novo cemitério, uma capela e para que seja implantado no município o IML.

ORDEM DO DIA: Não houve expediente

Esgotada a pauta e nada mais havendo para se tratar, a Presidente Arlete Amaral agradeceu a todos pela presença e deu por encerrado os trabalhos.

