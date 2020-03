Câmara de Brasileia suspende trabalhos legislativos por tempo indeterminado por causa do Covid-19

Por Fernando Oliveira-ASCOM

Visando a prevenção dos riscos de contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19), no município e atendendo as recomendações da Organização Mundial de Saúde(OMS) e do Ministério da Saúde. Os vereadores de Brasileia em uma decisão conjunta com o presidente da Casa do Povo Rogério Pontes, decidiram por meio da Portaria N°19 editada nesta quarta-feira, 25, pela suspensão das atividades legislativas, sessões ordinárias extraordinária da Câmara Municipal, atendimentos ao público e processos licitatórios.

A medida em caráter excepcional prevê ainda a restrição de acesso de vereadores, assessores e populares às dependências da Câmara e o revezamento dos servidores. A portaria determina ainda que fiquem em casa os servidores que apresentarem febre ou sintomas respiratórios (tosse seca, dor de garganta, dificuldade para respirar), considerados casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus. E os servidores com 60 (sessenta) anos ou mais, ou aqueles portadores com históricos de doenças crônica de grupos de risco para COVID-19.

Para Presidente da Câmara Rogério Pontes, se faz necessário essas medidas contidas na portaria para preservar a saúde da população e dos servidores do Poder Legislativo Municipal e que a qualquer momento de necessidade e urgência a Câmara pode convocar uma sessão extraordinária nesse período para votação de projetos importante para o município.

