Câmara de Epitaciolândia realiza vigésima segunda sessão ordinária de 2021

Renny Carvalho

Na manhã desta segunda-feira 20 de setembro de 2021, a Câmara municipal de Epitaciolândia realizou a 22ª sessão ordinária do ano em curso, estiveram presentes oito dos nove vereadores, o vereador Rubens Rodrigues (PSD), justificou ausência

Acompanhe os destaques dos vereadores em uso a tribuna:

Vereador Messias Lopes (PT): Iniciou sua fala cumprimentando a todos os presentes em nome do presidente da casa, agradeceu a Deus pela oportunidade de reinvindicar melhorias, com relação a implementação de quebra – molas nos seguintes locais: Em frente a rodoviária, supermercado são Sebastião, Creche Cosma de Azevedo e em frente do Banco do Brasil. Pedidos de providencia; recuperar a ponte do Porto Rico entre o km 2 até a entrada do laranjeiras, recuperar também o Km 14 ramal e ponte; Melhorias para ramal Km 23 que liga o Guajará e Alemanha onde os moradores estão isolados, se possível pelo menos um paliativo. Encerrou falando da sua ida a Rio Branco, juntamente com os vereadores José Maria, Rubens e Pantico da Água nos órgãos DNIT e DERACRE para tratar sobre o pagamento das pessoas que prestaram serviços recentes nas recuperações de ramais e pontes na estrada velha, km 07, ramal da torre e ramal do polo. Disse que no DNIT, ouviram que o órgão vai recuperar a rua na frente Ronsy que está desmoronando.

Vereador Marcos Ribeiro (PSDB) – Iniciou cumprimentando a plateia e em sua primeira pauta falou sobre o projeto de lei 418 aprovado em 18 de março em relação ao IPTU, onde tramita uma emenda modificativa, onde o prefeito já havia dado oportunidade de todos os moradores pagarem com 50% de desconto, parcelamento de até 24 vezes e dispensa de multas e juros, o referido projeto prorroga prazo até dia 31 de dezembro para que os munícipes procurem esses benefícios diante de seus tributos. Falou sobre a continuidade do programa Saúde na comunidade, agradeceu o secretário de saúde e todos os envolvidos (Médicos e enfermeiros), que traz muitos benefícios para as comunidades. Falou sobre o Torneio na comunidade, que é a maior atração na zona rural e agradeceu o apoio da prefeitura e da secretaria de esporte, inclusive na final do campeonato do Zezinho Brandão. Disse que Além dos quebra-molas, existe a necessidade de recuperação das ruas principais da cidade onde tem muitos buracos, e que nem deveriam existir acidentes se os condutores de motos e carros tivessem um pouco de consciência e fossem menos imprudentes no trânsito. Mencionou alguns lugares estratégicos onde colocar esses quebra-molas ou tartarugas, como é o caso de ser colocados em frente as escolas na zona urbana e na BR 317 km 20.

Vereador José Maria (PSL): Iniciou sua fala cumprimentando os vereadores, e falou sobre a questão delicada referente aos marceneiros da cidade com uma força tarefa onde visitaram todas as marcenarias implicando uma série de normativas, apreendendo funcionários e produtos, destruindo até o que era legal dentro dos polos: lamentou que os marceneiros estão sendo impedidos de exercer suas funções lacrando os galpões e não apresentam soluções para que os marceneiros possam trabalhar dentro da legalidade. O vereador disse que irá representar a classe em conjunto com os marceneiros, e vai procurar os responsáveis dos órgãos para ajudar nessa questão pois se sensibilizou com a situação; pediu que o governo do estado possa alocar um local para os marceneiros no polo; mencionou que tem galpão que não está sendo utilizado para construção de material e sim como moradia; Falou sobre os pedidos de providências que foram feitos até hoje e que não obtiveram resposta e estará refazendo todos os seus pedidos anteriores, lembrando sobre seu pedido referente a estrutura metálica na travessa fluminense, e está torcendo para que o novo secretário de obras seja parceiro desta casa e possa estar dando resposta aos pedidos. Falou sobre a visita ao Dnit, juntamente com o vereador Messias e Pantico da Água, e espera que agora se resolva a situação das lombadas e quebra-molas, pois o que os órgãos recomendaram foi que os ofícios fossem detalhando os lugares para que os trabalhos acontecessem.

Falou sobre a reunião com o DERACRE, pelo que ali foi repassado, a empresa PATRIARCA não está de toda errada não, pois das três medições de serviços, foi pago a primeira medição e metade da segunda medição, portanto a empresa ainda tem restante a receber do DERACRE mais de HUM MILHÃO E DUZENTOS MIL REAIS, disse que o governo é que errou, ao não conferir com a empresa que na licitação relatou ter fundo de caixa para cumprir eventuais contratempos como esse, relacionado a atraso de repasses do Governo para a Empresa; Falou sobre a Reunião com o secretário de saúde e comunidade do ramal da torre, disse que entende a boa vontade do secretário, mas tem muita coisa por ser feita, que a população tem pressa, pois já são 9 meses de gestão e as pessoas continuam a ver navios com relação a medicamentos, testes como o de glicemia dentre outros; relatou que o município não tem eletrodos por que o vereador em questão tem conseguido no hospital de Brasiléia, pois o município em 9 meses não comprou eletrodos, que o município não tem ofertado desde de janeiro. Falou que as unidades básicas não recebem recurso, e dependem exclusivamente do município, precisa de urgência na resolução de suas demandas; disse que vai procurar o setor de licitação para saber por que tanta demora nesse serviço que a maioria das compras são feitas de carona com outros municípios; Fez dois pedidos de providência relacionado Av. Dom Júlio Matiole onde uma cratera está grande próximo a Upa e clube Vilas Pub, e na Rua Ana de Souza Lira próximo ao bar do Mateus; Parabenizou os envolvidos nos eventos esportivos como campeonatos de futebol e corridas de bicicletas e aos poucos o município vai voltando a normalidade.

Vereador Nego (PP): Cumprimentou a mesa em nome da Vereadora Preta, iniciou falando sobre a saúde na comunidade, onde as famílias estão sendo assistidas de maneira geral, mais de 600 pessoas foram contempladas no ramal do laranjeiras no último final de semana, e parabenizou o prefeito Sérgio Lopes e a secretaria de saúde pelo movimento. Falou sobre a ponte do ramal Porto Rico no INA onde a madeira já foi toda tirada e será puxada até o local e que este final de semana se iniciará a obra da restauração da ponte. Aproveitou o espaço para parabenizar o novo coordenador do núcleo Cleomar Portela e parabenizar ao Governador Gladson que estar cumprindo com seu partido e com os aliados. Sobre os buracos do centro da cidade, falou que o secretário Pedro Nilton está aguardando a empresa responsável, que teve que tirar uns dias para ir ao município de Bujarí e vai demorar um pouco para terminar este serviço mas que o mais rápido possível vai iniciar um paliativo; no tocante a Avenida Amazonas lembrou que esse trecho é de responsabilidade do Dnit; Sobre a questão da empresa que está em atraso com seus prestadores o vereador relatou que infelizmente esse problema acontece até com empresas que prestam serviços para as prefeituras, pois na hora de participar da licitação dizem que estão dentro dos tramites legais e depois não corresponde com a realidade, e que a empresa que presta serviços para o governo nos trabalhos de ramais está com a dividia maior do que o montante que ainda resta receber do governo. Falou sobre medicamentos e utensílios da saúde que estão em falta e reconhece que os serviços de licitação estão de fato demorando e que tanto o secretário da pasta como o prefeito serão cobrados por isso, pois esse projeto tem que ter resposta positiva para a sociedade.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...