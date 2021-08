Câmara de Vereadores de Epitaciolândia realiza décima nona sessão ordinária de 2021

Renny Carvalho

A câmara municipal de Epitaciolândia realizou na manhã desta segunda-feira 30 de agosto, a decima nona sessão ordinária de 2021, com a presença de oito dos nove vereadores, o vereador Marcos Ribeiro (PSDB), justificou ausência.

Em uso a tribuna o vereador Rubens Rodrigues (PSD), cobrou que a prefeitura de Epitaciolândia retome os trabalhos de regularização fundiária urbana, em todos os bairros do município, pois segundo o parlamentar os oradores do município estão desde 2013 aguardando que seus imóveis sejam titularizados; lamentou que nenhum representante do parlamento mirim de Epitaciolândia tenha sido convidado para participar da reunião entre Cartório, Prefeitura e Iteracre para tratar sobre a regularização em apenas um bairro. Mencionou que em visita ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (Dnit), foi informado que a responsabilidade sobre os serviços de melhorias na ponte que liga Brasiléia a Epitaciolândia é de responsabilidade do DERACRE em acordo protocolado que a BR 317 (Trecho do Km 01, Avenida Amazonas até a ponte metálica), que o próprio DNIT reconhece que é arriscado os serviços de asfaltamento sobre a estrutura de madeira da ponte. Pediu para que a prefeitura e órgãos competentes possam providenciar as placas de limites entre municípios para que se acabem essa problemática de gestores não se responsabilizar pelos serviços alegando não pertencer a seu território, principalmente os serviços de atendimentos através dos agentes de saúde.

O vereador Nego (Progressista), parabenizou a prefeitura pela realização de mais um programa “Saúde na Comunidade”, realizado na Fontenele de Castro atendendo mais de 800 pessoas segundo o parlamentar. Anunciou que em visita ao gabinete do prefeito ficou acertado pelo gestor local que até a semana que vem será dada sequência aos trabalhos de melhorias no ramal Santana, bem como no ramal Laurian. Abordou sobre o descaso do Dnit com a ponte metálica que liga os dois municípios e os serviços na BR 317 km 28, onde os trabalhos não aguentaram a primeira chuva e até hoje é motivo de cobrança na tribuna da câmara.

O vereador José Maria (PSL), relatou que mesmo tardiamente o tomógrafo do Hospital regional do Alto Acre foi instalado e já está atendendo as pessoas que precisam dos serviços de tomografia na região. Cobrou serviços de qualidade do ramal do Japão, onde tem uma comunidade de mais de 15 famílias, mas o paliativo feito na comunidade sem piçarramento pode ocasionar problemas futuros com a chegada do inverno. Parabenizou a secretaria de esportes pelas atividades desenvolvidas no final de semana como é o caso do ciclismo.