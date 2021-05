Câmara de vereadores de Epitaciolândia realiza oitava sessão ordinária de 2021

Assessoria

A câmara municipal de Epitaciolândia realizou na manhã desta segunda-feira 17, a oitava sessão ordinária de 2021, estiveram presentes todos os vereadores.

Em uso a tribuna o vereador Nego do Progressista, iniciou agradecendo a prefeitura de Epitaciolândia por dar continuidade aos programas itinerantes da gestão passada, agora com o nome de Saúde na Comunidade; Falou sobre o Programa denominado “Vigia”, que será implantado em Epitaciolândia numa parceria com o Governo Federal voltado para a segurança pública do município.

O vereador Rubens do PSD, iniciou abordando os problemas vivenciados no município tanto na zona urbana, mas em especial na zona rural; Lembrou que os pedidos em tribuna por parte dos vereadores são em favor do município e lamentou alguns secretários ainda não deixar o palco político de lado; Cobrou trabalhos de melhoria no km 12; Mencionou atividade realizada no Porongaba e solicitou melhorias naquela comunidade; pediu celeridade no encaminhamento do planejamento de ramais até ao legislativo municipal; Pediu melhorias no ramal da Fontenele de Castro, onde os serviços ali feitos, segundo o parlamentar mirim foram de péssimas qualidades, até os trabalhos da ponte não foram concluídos; Pediu melhorias na Rua Tião Construtor onde reside um cadeirante impossibilitado de sair de sua residência por conta da intrafegabilidade da referida rua; Agradeceu a equipe da secretaria de saúde do município pelos trabalhos realizados através do programa Saúde na Comunidade, mas pediu que os parlamentares mirins sejam convidados para as atividades; Parabenizou o prefeito Sérgio Lopes pela implantação futura do programa “Vigia”, visando melhorias na segurança do nosso município. Cobrou do governo do estado as promessas de melhorias na segurança pública, na saúde e na educação. Finalizou lembrando que os funcionários estaduais da educação estão em plena greve reivindicando o que foi prometido outrora pelo governo do estado e o que faz o atual governo com a população acreana será pago através das CPIs e investigações federais.

A vereadora Lucimar Monteiro (Preta), do Progressista, iniciou agradecendo a presidência da Câmara na pessoa do presidente Diojino Guimarães, pelo apoio aos vereadores que acompanharam o prefeito na capital Federal Brasília, em busca de benefícios para Epitaciolândia; Agradeceu o senador Petecão pela forma acolhedora com que atendeu os representantes do município; Agradeceu a deputada Mara Rocha pelos investimentos na ordem de 10 milhões de reais voltados para a construção de uma nova ponte ligando Epitaciolândia a Brasiléia; Agradeceu o Ministério da Defesa que garantiu recursos para a travessa Flamengo próximo ao Bairro Cemitério; Agradeceu ao prefeito pela continuidade no programa Saúde Itinerante; Apresentou Projeto de Lei, indicando a médica senhora Rosana Maria Ribeiro Flores (Em Memoria), para que seja homenageada dando nome ao posto de saúde da comunidade Rubicon.

O vereador Marquinhos Ribeiro do PSDB, iniciou também agradecendo o presidente Diojino Guimarães pelo apoio dado aos parlamentares que acompanharam o prefeito em Brasília; Registrou em números os atendimentos e benefícios ocasionados pelo programa Saúde na Comunidade que está em sua sexta edição em cinco meses; Relatou os ganhos da atual gestão com a ida do prefeito em Brasília em busca de recursos para o município; Agradeceu o senador Petecão que destinou 3,5 milhões de reais para o município; Lembrou que a ponte que liga Epitaciolândia a Brasiléia, fruto de emenda da Deputada Mara Rocha na ordem de 10 milhões de reais, será de responsabilidade do município; Agradeceu a deputada Jéssica Sales que garantiu 100 mil reais para o município; Respondeu o vereador Rubens que cobrou continuidade de trabalhos no ramal Fontenele de Castro e sobre a questão da ponte naquela comunidade que não foi concluída, disse que vai cobrar das secretarias competentes e garantiu que será possível que a atual gestão tenha duas frentes de trabalhos no munícipio haja vista que, tem maquinários para fazer isso; Finalizou mencionando que o gabinete do senador Petecão vai encaminhar emenda para melhorias de ramais a pedido do vereador Rubens.

O vereador José Maria do PSL, iniciou agradecendo e parabenizando o executivo municipal por atender o pedido de providencias do próprio vereador que foi o programa Tele Saúde; Falou sobre o pedido de providencias feito em favor do ramal do km 14 que encontra-se em péssimas condições desde a gestão passada, onde a melhoria do citado ramal foi bancado pela comunidade, bem como na comunidade do km 12; Abordou sobre os problemas da secretaria de saúde que em cinco meses de gestão ainda não adquiriu medicamentos psicotrópicos de uso continuo, por que os mesmos ainda não foram licitados e são medicamentos de responsabilidade do município atender os pacientes que dependem deles, o referido problema da licitação dos medicamentos enfrentam ainda a ausência de uma Relação Municipal de Medicamentos (REMUME) , ou seja, a lista de medicamentos elaboradas pelo farmacêutico do município; Lembrou de um problema já tratado na tribuna da câmara no inicio da gestão relacionado a uma estrutura metálica ( Ponto de Taxi) construída na travessa Fluminense com a Francisco Pontes de Aguiar, oferecendo risco de cair em cima de uma residência uma vez que o volume de agua que corre naquele sentido causou erosão abaixo da camada asfáltica da estrutura que está sem uso desde a sua construção; Finalizou tratando sobre o Programa Vigia, propagado pela atual gestão, segundo o vereador, esse programa já existe no município, iniciado pelo Gefron que já instalou boa quantidade de câmeras 360 graus em vários pontos da cidade, mas falta no município ampliar o programa com outras medidas de segurança como o caso de barreiras nas trancas internacionais.

O vereador Messias Lopes do PT, iniciou parabenizando os garis e margaridas pela passagem do seu dia que foi 16 de Maio; Lembrou que a luta desses profissionais precisa ser lembrada e seus trabalhos mais valorizados; Mencionou que recebeu denúncia de pessoas que o programa Saúde na Comunidade está sendo receitado medicamentos mas não está sendo entregue medicamentos nos programas; Disse que outra denúncia está voltada ao uso de bebida alcoólica por parte de pessoas envolvidas diretamente no programa e que por conta disso até um veículo chegou a sofrer uma batida; Apresentou indicação ao executivo municipal sobre o inicio do ano letivo 2021 e que a gestão atual possa doar em forma de sacolões os recursos da merenda escolar diretamente aos pais de alunos; Pediu atenção aos moradores do Rubicon, Riozinho, São Salvador, Porongaba e Filipinas com pontes e piçarramento para que não deixem as comunidades mais distantes isoladas; Solicitou melhorias no ramal Santana e na comunidade Baixa Verde; Pediu do executivo que veja a melhoria na Rua Ana de Souza Lira no bairro Liberdade; Solicitou a recuperação da passarela do centro ao bairro Vila Vitoria, bem como melhorias das ruas do citado Bairro; Finalizou pedindo recuperação nas quadras de esportes do município.

O vereador Diojino Guimarães do MDB fechou os trabalhos da oitava legislatura parabenizando os garis e margaridas pela passagem de seu dia e lembrando que essa categoria merece ser mais valorizados, agradeceu os vereadores Marcos Ribeiro e Preta que representaram o parlamento mirim de Epitaciolândia em Brasília, na peregrinação de recursos com o prefeito Sergio Lopes; Disse que na condição de presidente estará sempre disposto a contribuir e se possível acompanhar o representante do executivo nessas viagens a bem do município.

