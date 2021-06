CÂMARA MUNICIPAL DE EPITACIOLANDIA realiza 10° SESSÃO ORDINÁRIA

Renny Carvalho

Na manhã desta segunda-feira 31 de maio, o Poder Legislativo de Epitaciolândia, realizou a oitava Sessão ordinária que contou com a participação de todos os 9 vereadores.

A sessão se iniciou as 9:00 am. Abertura feita pelo presidente Diojino Guimarães.

No grande expediente 5 vereadores se inscreveram:

O vereador Pantíco da Água (SDD), informou sobre reunião de membros da mesa diretora da Câmara e vice prefeito da Cidade sr. Antonio Soares com a chefe do Departamento Estadual de Água e saneamento (Depasa), em Rio Branco, explicou a situação da necessidade de uma Estação de Tratamento de Água (ETA), em Epitaciolândia via emendas parlamentares: Que a Chefe do Depasa propôs que o abastecimento de água em Epitaciolândia seja feito pela unidade do Depasa de Brasiléia nesse período crítico de Epitaciolândia; Solicitou que a prefeitura faça paliativo na estrada do Nari Bela Flor até acesso a estrada velha próxima a Dona Regina.

O vereador Rubenslei Rodrigues (PSD), Iniciou relembrando os problemas enfrentados por moradores da estrada Fontenele de Castro com ramal e ponte; Falou sobre os problemas nas várias ruas de Epitaciolândia, em especial citou o caso da travessa Bela Vista bairro José Hassem; Pediu melhorias para o ramal Porto Rico onde uma cratera oferece risco após a ponte do Igarapé Ína; Pediu melhorias para o ramal da Piçarreira; Falou sobre os paliativos que acontecem nos ramais como Rubicon, Porongaba, Porvir, São Sebastião e Riozinho, e cobrou melhorias nessas localidades e galhos de ramais; Solicitou que seja contratado Agente de Saúde para as comunidades acima citadas; Pediu melhorias no km 28 onde ramais e pontes estão intrafegáveis; Agradeceu a chefia do Depasa em Rio Branco pelo compromisso firmado em melhorar a qualidade da água potável e abastecimento na cidade e lembrou os projetos de restauração do Igarapé Encrenca que só serviu para desviar dinheiro público; Denunciou que os bolivianos não estão reconhecendo a impressão da documentação do Detran o sistema do Detran sobre a questão do Certificado de Licenciamento do Veículo (CLRV), segundo o parlamentar esse mesmo documento não é aceito pelas autoridades de trânsito da Bolívia trazendo muitos transtorno a população que trafega no país vizinho.

O vereador José Maria (PSL), Parabenizou a reunião com a senhora Walesca do Depasa que apresentou soluções e expos a realidade do problema do abastecimento de água em Epitaciolândia; Agradeceu ao prefeito que possibilitou o deslocamento dos vereadores até a capital para esta mesma reunião, e a participação do vice prefeito; Pediu melhorias na Rua Rio Branco onde a provável limpeza feita pela prefeitura causou obstrução de um bueiro na localidade; Lamentou o município passar por movimentos nos bairros da cidade que por falta de ações do poder público os moradores estão plantando bananeiras em forma de protesto; e pediu mais atenção e “carinho” para as ruas do município principalmente nesse início de verão que precisa ser mais aproveitado com trabalhos da gestão pública; parabenizou o governo do estado pela parceria que garantem o início dos trabalhos na estrada velha; Falou sobre o processo de licitação de medicamentos controlados no município.

O vereador Marcos Ribeiro (PSDB), iniciou parabenizando o vereador Messias pela solicitação de providencias na Travessa Flamengo próximo ao cemitério; Mencionou a ida do prefeito a associação de Municípios do Acre (Amac), em Brasília para solucionar a alteração de melhorias no projeto original para a travessa Flamengo; Falou sobre os pontos críticos cobrados pelo vereador Pantíco da Água, na Comunidade Nari Bela Flor até estrada velha; Mencionou sobre as dificuldades de restauração de todos os ramais de Epitaciolândia, afinal são 1702 km de ramais com piçarras, porém afirmou que o compromisso da prefeitura é fazer o melhor dentro do alcance. Falou sobre as máquinas da prefeitura que estão em manutenção; lembrou que os secretários municipais podem e devem ser convidados pelos vereadores para prestar explicações de suas pastas; finalizou abordando emenda parlamentar da deputada Mara Rocha na ordem de 10 milhões de reais para infraestrutura das ruas e sugeriu convidar o prefeito para esclarecer onde ele investira esse valor; Finalizou falando sobre as parcerias do governo do estado com a prefeitura nos trabalhos de ramais.

O vereador Messias Lopes (PT), parabenizou o vereador Marcos Ribeiro por endossar a convocação do prefeito Sergio Lopes em sessão para explicar o que tem sido planejado para o município; Fez pedido de providencias para melhorias de ramais, tais como Ramal do Cumaru, Chico Mendes, Piçarreira, Tucunduba,Prata, e adjacentes, bem como ramal do Km 14 e Km 12 com problemas nas pontes e no referido ramal; Pediu melhorias no ramal do Mato Grosso (Curupati e Tranzual), além de locais como Porto Rico, Porangaba, Porvir e Riozinho. Que se não for feito ações nesse verão o risco de isolamento é grande; pediu ao prefeito a atenção nos bairros da cidade principalmente: Fontenele de Castro, Liberdade, Vila Vitoria, Jose Hassem, Pôr do Sol, Aeroporto e outros; pediu desobstrução de bueiros em vários bairros danificando as ruas.

O vereador Diojino Guimarães (MDB), iniciou pedindo continuidade dos trabalhos de pavimentação das ruas, onde de 20 ruas foram licitadas na gestão Flores e nada foi feito ainda nessas ruas. só foram pavimentadas. Explicou seus motivos pelo qual votou favorável ao nome do Sr. fosse o escolhido para homenagear o posto de saúde do Rubicom, mesmo entendendo ser justa a homenagem solicitada pela vereadora Lucimar Monteiro em favor da médica Rosania Flores.

Explicações Pessoais

vereador Rubenslei Rodrigues explicou sobre sua denúncia feita em tribuna da câmara sobre o CLRV, que seja encaminhado documentos a nova presidente do Detran Acre, e que ela venha esclarecer os fatos aos bolivianos evitando os transtornos que estão sendo ocasionados.

Pediu explicações sobre a gestão passada quase 3 Milhões de reais encaminhados ao município no combate a covid-19 no ano de 2020, e denunciado naquele mesmo ano com investigações da PF.

O vereador José Maria: Falou que o atendimento no combate a covid 19 não diferenciou tanto na atual gestão quanto na gestão passada, principalmente no CLRV posto sentinela. E sobre a falta de medicação e vitaminas. Lembrou sobre a convocação feita pelo legislativo ao executivo municipal no intuito de informar as possíveis ações do poder público.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...