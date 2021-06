CÂMARA MUNICIPAL DE EPITACIOLANDIA realiza 13° SESSÃO ORDINÁRIA

Renny Carvalho

Na manhã desta segunda-feira 21 de junho, a Câmara municipal de Epitaciolândia realizou a decima terceira sessão ordinária de 2021, na sala das sessões Raimundo Francisco Ribeiro, com a presença de todos os vereadores.

Em uso a tribuna no grande expediente o Vereador Nego (Progressista), iniciou falando sobre a falta de sinalização na BR 317 em especial no km 28 sentido Epitaciolândia-Rio Branco, onde os acidentes acontecem frequentemente; Abordou as questões de fragilidade em nossa segurança publica não só em âmbito local, mas até a nível nacional onde um elemento (Lazaro Barbosa), está há mais de 12 dias sendo procurado por um batalhão de policiais e não conseguiram capturar esse elemento; lembrou que não sabe ser fake News a noticia de que o criminoso Lázaro Barbosa esteja rumo ao Acre conforme foi anunciado em noticiários jornalísticos; finalizou parabenizando a prefeitura pela realização com sucesso de mais uma edição do programa Saúde na Comunidade realizada do Porvir Velho.

O vereador Rubens Rodrigues do PSD, reforçou a falta de sinalização no km 28 da BR317. E iniciou falando sobre a precariedade no abastecimento e qualidade de água do DEPASA; Lamentou alguns secretários municipais rebaterem as cobranças dos vereadores; denunciou que a Sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Epitaciolândia está sendo utilizado como comitê político, servindo a um pequeno grupo e deixando de lado os produtores rurais; alertou que o advogado do sindicato está cobrando os produtores rurais para tratar as questões relacionadas a aposentadoria dos mesmos; Disse que vai solicitar convocação do presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais para saber além dessas denúncias, se a prefeitura é a responsável pelo pagamento do aluguel do prédio onde o mesmo está funcionando e o que está sendo feito com a contribuição de seus associados; Informou que esteve na sede do Detran em Rio Branco solicitando a instalação de uma unidade da Ciretran em Epitaciolândia e que o prefeito se encarregou de disponibilizar o local; Pediu melhorias para um galho de ramal (Bahia), no ramal Fontenele de Castro; Pediu melhorias na ponte do igarapé Ína; Solicitou reabertura de Rua Tião construtor no Bairro José Hassem; Parabenizou a prefeitura pela continuidade aos programa saúde Itinerante; pediu que a prefeitura forneça informações sobre os R$ 2,8 milhões que foram enviados para Epitaciolândia no combate ao covid-19; Fez apelo para melhorias da ponte 25 de dezembro no bairro José Hassem; Solicitou desentupimento de bueira na Rua Elias Bandeira; Pediu paliativo geral no Bairro Vila Vitória; Parabenizou o Dnit pela pintura de ruas e cobrou do mesmo órgão a implantação de lombadas em muitos locais da cidade; Pediu recuperação do ramal do porvir e finalizou pedindo que o colega de bancada Marcos Ribeiro do PSDB, pare de defender o prefeito e defenda a população.

Vereador José Maria (PSL), iniciou falando sobre a problemática causada pelos estacionamentos de carretas na Av. Internacional; Voltou a cobrar os medicamentos e insumos em falta na farmácia municipal de Epitaciolândia; Falou da falta de compromisso da atual gestão com os servidores provisórios da farmácia municipal que trabalham com a mínima condição de trabalho e sem receber o que de fato merecem; Pediu explicação a prefeitura sobre o porquê não está sendo pago as gratificações corretas aos servidores da saúde que trabalham em serviços de campo a exemplo dos itinerantes; Abordou sobre os problemas ocasionados pela ruptura da BR 317 no km 28.

O vereador presidente Diojino Guimarães MDB, iniciou abordando a falta de organização nas atividades realizadas pela prefeitura de Epitaciolândia, a exemplo da atividade esportiva com ciclistas que não houve convite as autoridades; Parabenizou os poucos secretários que tem demonstrado boa vontade na atual gestão, dos quais: José Ronaldo, na Pasta das Agricultura e Sergio Mesquita na Administração; Lembrou que quando fala dos problemas relacionados a atual gestão não se reporta à pessoa do prefeito Sérgio Lopes e sim de seus secretários; Disse que a prefeitura teme esquecido a zona urbana, já que segundo o próprio prefeito há recursos para investir na cidade: Pediu pavimentação nas ruas do Bairro Satel, lembrou que há ruas no Bairro José Hassem, Vila Vitória e outras estão sem trafegabilidade; Finalizou lembrando que se o prefeito não fizer uma reforma politica com seu secretariado, em breve o povo não terá mais paciência com a atual gestão.

O vereador Marcos Ribeiro do PSDB, iniciou defendendo o prefeito de Epitaciolândia diante das cobranças por parte dos vereadores e disse que a parte burocrática tem amarrado a gestão; Disse que as cobranças dos vereadores são construtivas e os desafios são grandes; Disse que na zona rural do município existem mais de 15 pontes precisando de reformas ou construções; defendeu o secretário Joãozinho Ferreira, pelas atividades esportivas já realizadas no município e reconhece alguns entraves na pasta mas que em outras gestões não se via os trabalhos acontecerem; Lembrou que a frota de maquinas da prefeitura não são suficientes para atender todas as demandas na zona urbana e zona rural; Se solidarizou com os vereadores que cobraram a falta de medicamentos e insumos na farmácia municipal e disse que esses problemas serão resolvidos; Pediu retorno da equipe da secretaria de obras no Bairro José Hassem para concluir a limpeza naquele Bairro.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...