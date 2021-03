CÂMARA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA REALIZOU TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DE 2021

Com novo horário das sessões do legislativo, foi realizada hoje 22/03/21 pela manhã com a

presença dos nove vereadores a terceira sessão ordinária da oitava legislatura do ano 2021.

Todas as sessões serão as 09:00 horas da manhã nas segundas-feiras.

Reinvindicações dos vereadores;

Vereador Rubens iniciou agradecendo a Deus, e cumprimentou a

todos os vereadores citando o nome de cada um. Sua primeira

reinvindicação foi um pedido de providências para a rua

Francisco de Aguiar, onde a rua se encontra suja e de péssimo

acesso de trafegabilidade, pediu também que o prefeito junto ao

secretário de obras veja a situação da rua Tião Construtor no

bairro José Hassem que também estar intrafegável e assim

pudesse ver um planejamento para todos os pontos críticos do

município, e que sabe que só são três meses de gestão e que não

vai levar a culpa para atual gestão, mas o seu dever e levar ao

prefeito todas as situações para que ele tenha conhecimento e

tomar as devidas providência, encaminhou também uma

documentação ao DETRAN para que venha sinalizar todas as ruas

do município e remarcar as faixas de pedestres de frentes as escolas entres outros tendo em

vista que é um órgão que mais recarda e que menos investe e isso é o mínimo que deve fazer

aos municípios.

Vereador José Antônio (Nego) iniciou cumprimentando a todos

vereadores presente e comentou sobre algumas matérias,

inclusive uma relacionada ao DEPASA onde a população vinha

reivindicando e criticando nas redes sociais, no qual dizia que o

problema estava sendo solucionado, mas que na realidade nada

foi solucionado e que a falta de água nos bairros do nosso

município principalmente nas partes altas que não estava tendo

abastecimento, e nas partes baixas tinha sim um acesso a Água

mas isso é humilhante pois todos os meses chega a conta, e que

o governo tome providências urgentemente solucionando o

problema. Parabenizou a prefeitura pelo itinerante assim

facilitando à população da zona rural um atendimento médico,

mencionou também sobre os paliativos mesmo no período chuvoso estavam atendendo as

comunidades, e que mais um pedido tinha sido solucionado, onde a farmácia da UPA agora

aos fins de semana será o atendimento até as 18:00 horas, e agradeceu ao prefeito por estar

atendendo os pedidos dos vereadores.

Vereador José Maria iniciou agradecendo a Deus, logo após seus

agradecimentos reivindicou sobre o bairro Elias Bandeira onde

está difícil a trafegabilidade, no qual já foi feito um pedido de

providência e ainda nada foi solucionado, pediu também que

seja feito um paliativo na rua Airton Sena, pediu melhorias no

ramal do Japão onde a população daquela comunidade

necessita, parabenizou o prefeito por dar início aos itinerantes

mesmo no período chuvoso, no qual tem conhecimento sobre o

trabalho e que é gratificante para a comunidade um

atendimento desse poste.

Vereador Francisco (Pânico da água) ao fazer o uso da tribuna

iniciou agradecendo a Deus e cumprimentando a todos os

colegas presentes, e começou reivindicando sobre o DEPASA,

falou que os equipamentos que sustentabilidade ao

abastecimento de água para o município já estão em más

condições com mais de 40 anos de uso, onde vem

apresentando vários problemas, e que precisa ser instalado

novos equipamentos, pediu um paliativo em uns trechos na

estrada velha onde se encontra em péssimas condições de

acesso.

Vereador Marco Ribeiro iniciou falando sobre a rua Airton

Sena onde a situação já está sendo estudada pelo prefeito, e

que no início do verão será resolvido o problema e também as

ruas do José Hassem já estão em palta para as devidas

recuperação, fez um pedido de providências para dedetização

nas escolas evitando o risco de doenças como a dengue entre

outros, falou também sobre a limpeza da cidade onde nesse

período de inverno se torna difícil para que a equipe mantenha

limpa pois onde é limpo com poucos dias já tem que limpar

novamente por conta do período chuvoso.

Vereador Messias Lopes ao fazer o uso da tribuna iniciou

agradecendo a Deus, e parabenizou aos servidores da

educação no qual obtiveram vitória ao receberem o piso

salarial, reivindicou sobre a rua Airton Sena onde necessita

um planejamento imediato para recuperação da rua, pediu

também que solucione a recuperação da rua Baia no bairro

Satel, onde vem causando vários acidentes, pediu ao poder

executivo uma operação tapa buracos para o município, e

pediu um planejamento com urgência para zona rural onde

os produtores possa fazer a escoação de seus produtos com

facilidade.

Vereador Diojino Guimarães (Presidente) iniciou

cumprimentando a todos os vereadores e funcionários, e pediu

ao prefeito junto ao secretário de obras, para que venha tomar

providencias sobre a rua baia no bairro Satel, onde tem visto a

dificuldades dos moradores, e que sabe que estar no período de

inverno, mas tem que haver uma solução emergencial para não

deixar o povo em isolamento. Presidente Diojino convocou uma

extra sessão ordinária e juntamente com vereadores presente

aprovaram um projeto muito importante para educação que

vem valorizar a educação do município

