Câmara trata sobre regulamentação do serviço mototáxi e novas concessões

Câmara de Brasileia realiza 14ª Sessão Ordinária de 2021

Foi realizada nesta terça-feira (01), a 14ª sessão do Primeiro ano legislativo da 15ª legislatura do município de Brasiléia no Plenário José Cordeiro Barbosa, presidida pela presidente Arlete Amaral (SD), com a presença dos vereadores Elenilson Cruz (PT), Reinaldo Gadelha (MDB), Marinete Mesquita (PT), Jurandir Queiroz (PROS), Leomar Barbosa (PSD), Lessandro Jorge (PT), Rogerio Pontes (PROS), Marquinhos Tibúrcio (MDB) e Leonir Castro (PP).

Durante o grande o expediente os vereadores fizeram indicações de melhorias para infraestrutura urbana e rural, reforma de pontes, melhorias de ramais, agricultura, saúde e na Educação. E aprovaram o projeto Lei do executivo de Nº 11 de 2021 que: altera a redação da Lei municipal que estava em vigor sobre a Regulamentação do serviço público de transporte de individual de passageiros (mototáxi) e de cargas (moto-frete) em motocicleta e triciclo no município de Brasileia e foi concedido 10 concessões destinada aos mototáxistas.

Em uso a Tribuna os vereadores solicitaram:

Vereador Elenilson cruz (PT): o parlamentar no uso de suas atribuições, solicitou aos órgãos competentes a recuperação do ramal do Gê, pois o mesmo está necessitando de melhorias, que o executivo possa encaixar a demanda em seu planejamento, dando continuidade o parlamentar pediu que as melhorias sejam realizadas no ramal da Costa no KM 59, tendo em vista que as melhorias estavam no planejamento, também solicita que a prefeitura adquira uma roçadeira articulada, que poderá melhorar muito os ramais e estradas, aumentando também a segurança das pessoas que utilizam o acostamento de estradas e ramais para realização de caminhadas. Finalizou sua fala destacando sua felicidade pelo anuncio da construção da ponte que será realizada sobre o Rio Xapuri no ramal da Pinda no Km 59, tendo em vista que a obra beneficiará mais de 100 famílias.

Vereador Jurandir Queiroz (PROS): o parlamentar no uso de suas atribuições, começou sua fala fazendo uma indicação no bairro Eldorado, na rua 4 de março, o parlamentar solicita a ampliação da linha de esgoto na rua mencionada, pois a situação é muito desconfortável para as famílias que ali residem. Parabenizou o executivo e o secretário estadual de meio ambiente por fazer o lançamento da semana do meio ambiente na região do Alto Acre. O vereador expressou sua felicidade a respeito da construção da ponte no Km 59, o mesmo parabeniza a prefeita pela iniciativa, pois essa construção beneficiara inúmeras famílias ao longo da comunidade permitindo assim o escoamento da produção local.

Vereador Leomar (PSD): o parlamentar no uso de suas atribuições, começou sua fala parabenizando Maricélio, mais conhecido como Saturnino que foi promovido a capitão do corpo de bombeiros, durante sua trajetória prestou grandes serviços para nossos munícipes e hoje está indo para reserva. O vereador agradece os grandiosos serviços prestados por Saturnino e toda sua instituição. Iniciando suas indicações o parlamentar solicita melhorias no ramal da santa luzia no Km 84, tendo em vista que o vereador esteve acompanhando de perto a situação crítica do ramal, que segundo ele até mesmo no verão a trafegabilidade fica comprometida. Leomar da continuidade a sua fala prestando contas das ações que vem realizando em seu mandato, segundo o parlamentar seu mandato está contemplando a última comunidade do Km 84 com uma torre que terá um ponto de wi-fi com alcance de até 12km em linha reta. O vereador solicita que a prefeitura execute o serviço de abertura da travessa Carlinho Monteiro Braga, no bairro Raimundo Chaar, assim como foi prometido em campanha. Finalizou sua participação solicitando que seja realizado a limpeza do ramal do Polo, pois o mato está tomando de conta da estrada e muitos ciclistas utilizam o ramal para a pratica do ciclismo.

Lessandro Jorge (PT): o parlamentar no uso de suas atribuições, começa suas indicações falando da rua Joaquim Lima, que fica ao lado do mercado do Paraíba, o vereador solicita ao executivo que esteja providenciando uma camada asfáltica, tendo em vista que o trecho é de apenas 30 metros, o vereador faz um apelo aos condutores de veículos que respeitem as sinalizações que existem em nossas ruas, principalmente as sinalizações que existe no trecho entre a Caixa Econômica Federal e a escola Instituto Odilon Pratagi.

Vereador Marquinhos Tibúrcio (MDB): o parlamentar no uso de suas atribuições, inicia suas palavras solicitando que a prefeitura faça um trabalho de melhorias na rua Angelita Oston, no bairro Alberto Castro, pois os condutores que ali passam estão com dificuldades para trafegar na rua devido a atoleiros e buracos que ali se encontram. O Vereador também solicita que melhorias sejam levadas até as ruas Aldemir Lopes e Ernestino do Amaral, ambas no bairro José Moreira. O parlamentar finaliza sua fala parabenizando o executivo pelo anuncio da construção da ponte no ramal da Pinda no Km 59, o próprio espera que a obra saia do papel que é o mais importante.

Vereadora Marinete Mesquita (PT): a parlamentar no uso de suas atribuições, inicia sua fala repudiando o vídeo do senador Márcio Bittar, quando o mesmo diz que a categoria da educação quer “privilégios”. Iniciando suas indicações a vereadora solicitou que seja inserida no calendário de planejamento da secretaria de obras o melhoramento geral no ramal do Adão que fica no km 74, pois alguns moradores estão na iminência de ficarem isolados. A parlamentar manifestou seu reconhecimento a respeito dos agentes de saúde que trabalham no km 74, os mesmos estão exercendo seus trabalhos com excelência. A vereadora manifestou preocupação em relação as mães de famílias que faziam exposição de alimentos na praça Hugo Poli, com isso solicita que com a nova dinâmica que a praça receberá, o executivo viabilize meios para beneficiar esses expositores. Finalizando sua fala a parlamentar solicita que seja encaminhado até o gabinete da deputada Maria Antônia, um pedido para que a mesma venha acompanhar de perto e solicitar medidas de providencias junto a secretaria de saúde com relação a real situação que se encontram as UTI´S do hospital regional do alto acre.

Vereador Rogério Pontes (PROS): o parlamentar no uso de suas atribuições, começa sua fala pedindo que o poder executivo através da secretaria de obras inclua no seu planejamento de ramais, o ramal do Km 84 mais conhecido como Arraial dos Burros, que nesse ramal possa ocorrer melhorias no início do verão, o parlamentar pede também que o poder executivo realize melhorias no mesmo ramal, na comunidade cajueiro próximo ao Sr. Gonsalves, tendo em vista que uma ponte está apresentando dificuldades junto ao ramal. O parlamentar reforça o pedido que já tinha sido feito pela vereadora Arlete Amaral por uma audiência pública em relação a saúde, voltada principalmente para a situação do hospital regional do Alto Acre, o parlamentar finaliza pedindo celeridade em relação ao caso.

Vereadora Arlete Amaral (SDD): a parlamentar no uso de suas atribuições, abre sua fala reforçando o pedido que o vereador Leomar fez em sessões anteriores, sobre a ambulância do hospital regional, tendo em vista um fato ocorrido recentemente com uma senhora que sofreu um acidente na AV. Manoel Marinho Montes, onde foi solicitado o socorro por meio de populares e não tinha uma ambulância para socorrer a senhora. A parlamentar pede providencias urgente por parte do governo e que seja garantido mais uma ambulância para nossa região, pois é uma situação vergonhosa que a população está passando. Prosseguindo suas indicações solicitou que seja construída uma ponte no ramal do KM 19, pois no período chuvoso a mesma fica submersa pelas corriqueiras enchentes dos igarapés. A vereadora solicita também a construção de duas pontes, uma no ramal da Costa KM 59 e outra no ramal da dona Nazaré KM 59, levando em conta que várias famílias estão sendo prejudicadas pela dificuldade de trafegabilidade nos locais mencionados por falta das pontes.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...