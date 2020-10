Cameli pede ajuda de Onix para trazer fábrica para o AC: “Preciso aquecer a economia!”

O governador Gladson Cameli (sem partido) solicitou ao ministro da cidadania Onyx Lorenzoni que possa intermediar a vinda de uma fábrica para o estado do Acre que, segundo ele, vai gerar emprego e renda para a população.

Segundo o chefe do executivo, Lorenzoni dispõe de uma influência muito grande no governo de Jair Bolsonaro. “O senhor que já foi chefe da Casa Civil eu lhe peço que nos ajude a trazer uma fábrica pra cá, não quero duas não. Eu preciso de uma fábrica que queira vir se instalar aqui no Acre”, declarou.

Camel disse ao ministro e demais autoridades que a vinda de uma empresa iria fomentar a economia local. De acordo com o governador, a economia local se concentra no contracheque. “Eu preciso fazer com que esse estado aqueça a economia e a mas rápida é através da infraestrutura”, argumentou, citando que o Acre está com os acessos de infraestrutura prontos, fazendo referência à obra da Ponte do Madeira e a estrada de Pucallpa que liga o estado ao pacífico.

