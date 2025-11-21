Campeonato Interbairro de Games levará tecnologia e esportes eletrônicos à Baixada da Sobral no Juntos pelo Acre





O governo do Estado, por meio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), promoverá neste sábado, 22, o Campeonato Interbairro de Games na Escola Jovem Boa União. A atividade integra a programação do Programa Juntos pelo Acre na Baixada da Sobral, que oferecerá mais de 50 serviços nas escolas Marina Vicente, José Augusto e Boa União. A ação social, que iniciará às 8h, ofertará atendimentos nas áreas de saúde, cidadania, lazer e orientações.

A ideia da competição é facilitar a inclusão digital dos jovens dos bairros de Rio Branco e incentivar o protagonismo juvenil a partir da inovação. Com isso, o encontro reunirá jovens da maior regional de Rio Branco em um dia dedicado ao estímulo da prática dos esportes eletrônicos, convivência social e tecnologia. A iniciativa reforça a política desenvolvida pelo governo de levar serviços e oportunidades ao coração das comunidades acreanas em todos os municípios do estado.

A competição terá três modalidades: Free Fire, com premiação de R$ 1.500 (R$ 600 ao 1º, R$ 400 ao 2º e R$ 200 ao 3º), além de Mortal Kombat e Fifa, que premiarão o 1º colocado com R$ 150 cada. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo WhatsApp (68) 98105-9160 até as 9h do sábado. As partidas começarão às 10h e os times inscritos devem chegar na Escola Jovem Boa União até 9h30 para realizar a validação, apresentação de documentos e o credenciamento.

Para o titular da Seict, Assurbanípal Mesquita, o Campeonato Interbairro de Games traduz a aposta do governo na juventude e na tecnologia como ferramentas de transformação social e econômica. “Quando o Estado entra nos bairros com ações concretas, gratuitas e acessíveis, mostramos que inclusão não é discurso: é prática. Nosso papel é abrir caminhos, assegurar oportunidades e garantir que cada jovem tenha condições reais de crescer, sonhar e construir seu futuro. Esse movimento é só o começo do que ainda vamos entregar para a juventude acreana”.

Além das disputas nas três modalidades, o público também terá o Espaço Gamer Retrô. Com consoles clássicos, atividades de interação para todas as idades e atendimento psicológico — o ambiente promoverá acolhimento e orientação. O Campeonato Interbairro de Games integra a proposta do Programa Juntos pelo Acre de unir lazer, serviços públicos e ações sociais em pontos estratégicos para ampliar o acesso da população a políticas públicas que promovam bem-estar.

A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) e conta com a parceria de diversas outras pastas do Estado. Coordenador do programa, Lauro Veiga destaca que a expectativa é atender milhares de pessoas ao longo do dia. “Essa é a segunda edição do Juntos pelo Acre nas regionais de Rio Branco, e essa da Sobral, com certeza, será a maior já realizada, contemplando 21 bairros da regional. Para conseguir atender com qualidade e atenção, a gente vai contar com uma infraestrutura de três escolas bem no coração da Sobral”, finaliza ele.

