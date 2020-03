Cão farejador encontra 2,5 kg de maconha em quintal

Dois homens foram presos por tráfico de drogas na manhã desta terça-feira (10). As prisões aconteceram na Rua Aldeota, no Loteamento Praia do Amapá, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

A Polícia Militar através do Batalhão de Operações Especial (BOPE) e a Companhia de Ronda Ostensiva Motorizada (ROTAM) receberam uma denúncia anônima informando que em uma residência, nesse loteamento, havia duas pessoas comercializando produtos entorpecentes. Ao chegar no local indicado, os policiais encontraram as duas pessoas que deram permissão para a equipe entrar na residência, onde foi feita uma varredura no local, mas nada foi encontrado.

Devido a precisão da denúncia, os militares pediram o apoio ao canil do BOPE. O cachorro Dante foi levado ao local e conseguiu encontrar cerca de 2,5 quilos de drogas enterradas no quintal da casa.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos homens, que foram conduzidos para a Delegacia de Flagrantes (Defla), para os procedimentos cabíveis.