Carlinhos do Pelado recebe produtores rurais na prefeitura de Brasiléia







Por Fernando Oliveira Fotos: Genoci Nascimento- Secom/ Prefeitura De Brasiléia O prefeito Carlinhos do Pelado recebeu produtores rurais do ramal Arraial, km 84, na zona rural de Brasiléia, em reunião realizada nesta terça-feira (10), em seu gabinete de trabalho na Prefeitura de Brasiléia. Durante o encontro, foram discutidas demandas relacionadas à melhoria da infraestrutura do ramal, considerado essencial para o deslocamento das famílias que vivem na localidade, para o escoamento da produção…







Source link

Curtir isso: Curtir Carregando...