Carnaval no Acre reúne mais de 64 mil pessoas e registra baixo número de ocorrências nas cinco noites de festa





O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), divulgou nesta quarta-feira, 18, o balanço oficial das ações realizadas durante as cinco noites de Carnaval.

Os dados apontam resultados positivos, com baixo número de ocorrências diante do grande público que participou das festividades em todo o estado.

O secretário adjunto de Segurança Pública, Evandro Bezerra, destacou que o resultado é fruto do planejamento estratégico e do comprometimento das forças de segurança.

“Realizamos um planejamento integrado com todas as instituições envolvidas, reforçamos o efetivo e atuamos de forma preventiva. O comprometimento dos nossos profissionais foi fundamental para garantir que o Carnaval 2026 transcorresse com tranquilidade e segurança em todo o estado do Acre. Tivemos um grande público participando das festas e, ainda assim, mantivemos baixos índices de ocorrências, o que demonstra a eficiência do nosso trabalho”, afirmou.

De acordo com a estimativa da Prefeitura Municipal de Rio Branco, somente na capital passaram pelo evento 64.035 pessoas ao longo das cinco noites, sendo 18.230 apenas na última noite de festa.

Atuação integrada e efetivo reforçado

As forças de segurança atuaram de forma integrada, com planejamento prévio e reforço no efetivo. A Polícia Militar empregou, ao todo, 1.372 policiais durante o período. Foram registradas 18 conduções de adultos, quatro de adolescentes, além de ocorrências pontuais como cumprimento de mandado de prisão, casos de desacato e ameaça, registros de furto e roubo, porte de arma branca e tráfico de drogas.

O Corpo de Bombeiros Militar realizou 28 atendimentos ao longo das cinco noites, com emprego total de 44 militares, garantindo suporte pré-hospitalar e ações preventivas nos locais de maior concentração.

Já o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) atuou com 60 servidores no período, identificando 20 monitorados que não estavam trabalhando e 3 que exerciam atividade laboral. Ao todo, 22 foram abordados e orientados a deixar o evento, além de nove casos de monitorados em condição de vulnerabilidade social identificados pelas equipes.

As ações integradas de trânsito, com participação do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) e Superintendência de Trânsito de Rio Branco (RBTrans), resultaram em 1.363 abordagens a condutores de motocicletas e automóveis.

Foram realizados 1.226 testes de bafômetro, com 91 autuações por embriaguez e 42 por condução sem habilitação.

Ao longo do Carnaval, não houve registro de vítima fatal no trânsito. Foram contabilizados oito sinistros com vítimas de lesão corporal, totalizando 16 pessoas feridas, além de seis ocorrências sem vítimas. No período, 42 veículos foram removidos.

“O balanço reforça que, mesmo com grande participação popular, as cinco noites de Carnaval foram marcadas pela organização, prevenção e resposta rápida das forças de segurança, assegurando que a festa ocorresse de forma pacífica tanto na capital quanto nos municípios do interior”, destacou o secretário adjunto de Segurança Pública.

