Carreata marca chegada de nova frota de veículos para segurança pública do Acre

Em forma de carreata, passando por todas as regionais de Rio Branco e ao som de sirenes ligadas, o governador do Acre, Gladson Cameli, anunciou nesta sexta-feira, 22, a chegada de uma nova frota de veículos adquiridos para a segurança pública. No geral, foram R$ 9,7 milhões investidos na compra de 31 caminhonetes e 14 quadriciclos, além de materiais, equipamentos e insumos para reforço das ações policiais em todo o estado e combate à criminalidade.

“Esta é a segunda carreata que fazemos em três anos de gestão comemorando a chegada de veículos para as forças de segurança. Na primeira foram 127 novos veículos. É uma forma de prestarmos conta com a população do nosso compromisso. Nunca é demais investir em segurança. Só quem se beneficia é o povo e é para ele que trabalhamos”, disse o governador.

A caravana passou pelas principais ruas da cidade, desde a região central à parte alta, Isaura parente, BR-364, da Ufac à UniNorte, também pela Avenida Ceará e Via Chico Mendes, região do segundo distrito da capital acreana. O som provocado pelas dezenas de sirenes despertou a curiosidade das pessoas. Seja no trânsito ou em frente aos comércios, casas e prédios, o público saiu para prestigiar a passagem dos veículos.

Segundo o secretário de estado de Justiça e Segurança Pública, Paulo Cézar Rocha dos Santos, as caminhonetes irão ser divididas entre as forças de segurança na capital e no interior e os quadriciclos seguirão para o reforço do policiamento em áreas de zona rural e de fronteira. “Nosso objetivo é manter nossas polícias equiparadas para o combate eficiente à criminalidade, devolução da paz e proteção da sociedade”, destacou Paulo Cézar.

Ainda segundo o gestor, no geral foram adquiridos 99 veículos, sendo eles, 10 bases móveis, 30 motocicletas e 27 quadriciclos. Esse restante deverá ser entregue até o final deste ano.

