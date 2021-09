Carro capota em avenida durante racha na madrugada e motorista deixa carona nas ferragens

A tragédia poderia ter sido maior, se não fosse vários fatores que ajudaram para que isso não acontecesse, durante um acidente que aconteceu por volta das 01h30 da madrugada desta quarta-feira, dia 1º de setembro, na cidade de Epitaciolândia.

O acidente movimentou ambulância do SAMU e o socorristas do Bombeiros do 5º Batalhão, que tiveram de retirar um sobrevivente do meio das ferragens do veículo modelo Hyundai/i30, placas MZS 7026, que foi abandonado pelo motorista (ambos ainda não identificados).

Segundo foi apurado com socorristas do Corpo de Bombeiro, foi necessário um grande esforço para retirar o carona de dentro do carro. Ele sofreu um corte na cabeça e alguns hematomas pelo corpo, decorrente de ficar se batendo dentro do veículo que capotou por várias vezes.

Uma testemunha que teria presenciado o capotamento, disse que o carro estaria fazendo um ‘racha’ pela avenida junto com outro e cor branca. A rua em questão, tem muito buracos e valas na sua lateral, onde se acredita que o motorista do Hyundai perdeu o controle, indo capotar violentamente ao ponto de subir um barranco, derrubar árvores e somente parar ao lado de uma casa, que fica aproximadamente, uns quatro metros acima do nível da rua.

O motorista foi socorrido pelo ocupante do outro carro e levado ao hospital, deixando o carona preso nas ferragens. O carro ficou bastante danificado no local, sendo retirado por volta das 8h00 por um guincho, que realizou um esforço muito grande retirar sem que pudesse desvirar o veículo devido o barranco.

Segundo os socorristas, graças as árvores o capotamento foi amortecido, evitando uma tragédia maior evitando que o carro invadisse a casa onde as pessoas estavam dormindo. Parte das grades de segurança da lateral da casa foi destruída com o impacto.

As autoridades policiais que também estiveram no local, para buscar informações das pessoas envolvidas nesse acidente e tomar as devidas providencias no decorrer do dia.

VEJA IMAGENS ABAIXO

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...