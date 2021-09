Carro capota na BR-364, em Sena Madureira, e fica completamente destruído; vídeos

O capotamento de um carro foi registrado nesta quarta-feira (29), na altura do km 24, da BR-364, sentido Sena Madureira a Rio Branco. As poucas informações colhidas até agora indicam que um morador de Sena Madureira conduzia o veículo quando teria perdido o controle e caiu em uma ribanceira.

O funcionário do SAMU de Sena Madureira, Rivelino do Carmo, retornava de Rio Branco quando se deparou com a cena e registrou o ocorrido.

Apesar dos estragos, o motorista conseguiu sobreviver e foi encaminhado para o Hospital de Sena Madureira.

Veja os vídeos: