Carteiras funcionais são entregues aos policiais penais recém-empossados





Foi com empolgação que a policial penal Bruna Delilo esteve na sede do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), nessa sexta-feira, 27, para receber sua tão sonhada carteira funcional. “É a concretização do sonho que nós começamos lá atrás. Então é com muita felicidade que nós recebemos agora a nossa funcional definitiva, o que vai realmente efetivar no dia a dia a nossa profissão”.

O documento oficial que comprova a identificação do profissional foi confeccionado pelo Instituto de Identificação da Polícia Civil (PCAC). Nessa quinta-feira, 26, o presidente do Iapen, Marcos Frank Costa, e o diretor Operacional, Maycon Mendonça, estiveram no local para receber as carteiras: “Eu quero ressaltar sobre a agilidade e a qualidade na confecção das carteiras. Isso foi possível devido a um trabalho conjunto entre Polícia Civil, Secretaria de Planejamento, que destinou esse recurso, e o Iapen, que tem trabalhado e buscado sempre avançar. Esse é o papel da nossa gestão”.

Ao todo, serão emitidas 170 carteiras funcionais para os novos policiais penais de todo o estado. O documento foi produzido com tecnologia especial, não podendo ser produzida em gráficas comuns. É o que explica o diretor do Instituto: “As carteiras funcionais contam com 10 itens segurança, isso é fantástico, porque o Instituto de Identificação já tem uma expertise, já é a segunda vez que a gente presta esse serviço, e como é bom ver a valorização do servidor público recebendo a sua identidade funcional, pois isso individualiza ele, dá dignidade a ele, isso é muito importante”, afirmou o diretor.

O delegado-geral da Polícia Civil do Acre (PCAC), Henrique Maciel, destacou a integração entre as forças. “A gente cada vez mais consolida essa integração dentro do Sisp aqui na Segurança Pública do Estado, do qual o Iapen e a Polícia Civil fazem parte, e esse ato aqui demostra essa união, tanto no combate à criminalidade como em questões importantes como esta”.

O policial penal Jamildo Celestino da Silva também foi um dos primeiros policiais penais a receber o documento. “A entrega da carteira funcional é a consolidação do papel do policial penal na sociedade. Com isso ele fica mais seguro de se apresentar em qualquer departamento ou necessidade que a carteira funcional seja exigida, e eu já estou aqui com a minha”, finalizou.

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