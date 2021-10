Casa de madeira é consumida pelo fogo em Epitaciolândia

Uma casa de madeira localizada no Bairro Aeroporto, na rua Capitão Pedro de Vasconcelos, foi totalmente consumida pelo fogo por volta das 10h20 desta segunda-feira, dia 11, ainda não se tem noticias de alguém ferido pelas chamas.

As primeiras informações obtidas no local, dão conta que uma senhora mora no local e teria saído, deixando algo no fogão, ou fogareiro, que teria iniciado o incêndio na residência.

Devido a casa ser de madeira, o fogo se alastrou rapidamente e mesmo com a chegada rápida dos bombeiros, nada puderam fazer para salvar algo dentro da residência. Os bombeiros usaram de dois caminhões de água para apagar o fogo e evitar a propagação das chamas nas laterais.

Após os trabalhos dos bombeiros no local, seria realizado um levantamento para tentar descobrir o ponto inicial do fogo e que seria a proprietária. “Pedimos que as pessoas que moram em casas de madeira, que tomem cuidados ao lidar com fogo. O clima ainda está seco, o que ajuda na propagação das chamas. Causando destruição no local, ou coisa pior”, destacou.

Veja vídeo e imagens.

